Peugeot amplia l’autonomia de l’E-208

Capaç de recórrer amb una sola càrrega 433 quilòmetres, el model equipa un planificador de viatges.

Peugeot ha actualitzat l’autonomia del seu model, l’E-208 100% elèctric, fins als 433 quilòmetres. El model més venut a Europa l’any passat en el segment B elèctric compta amb equipament motor de 156 CV i aconsegueix una millora de 23 quilòmetres en cicle combinat WLTP.

Com a nova innovació, l’E-208 compta amb un planificador de viatges, un sistema combinat amb el sistema de navegació que elabora de forma òptima les rutes per maximitzar l’autonomia del cotxe i facilitar la recàrrega.

Aquest calcula les rutes ideals per als conductors tenint en compte la distància a recórrer, el nivell de càrrega de la bateria a la sortida, el nivell de càrrega de la bateria desitjat a l’arribada i les estacions de càrrega disponibles a prop de la destinació, considerant el consum d’energia en funció de diversos criteris com la velocitat, el trànsit, el tipus de carretera i l’elevació.

Així mateix, la funció 80% Charge Limit permet adaptar el nivell de càrrega a l’ús diari del client. Finalment, una nova càmera multifunció millora la seguretat.

