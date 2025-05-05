Volkswagen Tayron, SUV prèmium per a família i aventura
Fabricat a Wolfsburg, el Tayron és el vuitè SUV de la família Volkswagen i s’uneix al T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan, ID.4, ID.5 i Touareg. Es tracta d’un SUV prèmium de fins a set places, que compta amb un dels maleters més grans del segment. Ofereix sistemes de propulsió TSI, TDI i dos sistemes electrificats. Està disponible amb tracció davantera o tracció total. L’arribada del Tayron es produeix en un dels moments més importants de la marca, que ha renovat completament la seua gamma –des del Polo fins al Touareg– i que prepara rellevants llançaments per als propers mesos, com el nou T-Roc.
El nou Volkswagen Tayron destaca pel disseny SUV de línies clares i cridaneres. A la part davantera, els fars led i el logo VW il·luminat de sèrie proporcionen una firma lluminosa inconfusible. Amb els seus 4,79 metres de llarg i una batalla de 2,79 metres, permet allotjar fins a set còmodes places amb un maleter de 345 litres, que pot arribar fins als 2.090 litres si s’abateixen tots els seients.
Presenta un nivell de seguretat molt elevat incorporant característiques com la tracció integral 4MOTION, els fars Matrix HD, el Travel Assist, el Driving Experience Control i la suspensió adaptativa DCC Pro que perfeccionen la seguretat activa. S’ofereix des del llançament amb una propulsió eTSI d’hibridació lleugera amb bateria de 40 volts i etiqueta ECO, dos propulsions híbrides endollables (eHybrid) amb etiqueta 0.