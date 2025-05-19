SEGRE

Volkswagen va estrenar a Shanghai cinc nous models

Per al 2030 les marques del grup oferiran al voltant de trenta models purament elèctrics.

Lleida

Volskwagen va donar a conèixer en primícia mundial a la fira Auto Shanghai cinc nous models, mentre que també va presentar cinc models a l’esmentat país. En concret, amb els models ID.Eera, ID.Evo i ID.Aura, van fer el seu debut tres vehicles “conceptuals” de la marca, que representen una nova generació de vehicles elèctrics intel·ligents i totalment connectats (ICV) que s’adapten als desitjos dels clients xinesos.

D’altra banda, les altres dos primícies mundials també incorporen tecnologies d’avantguarda i funcions d’assistència a la conducció automatitzades. Desenvolupats i dissenyats per al mercat automobilístic “més innovador del món”, les cinc estrenes mundials també marquen l’inici de l’ofensiva més gran d’ICV del grup a la Xina fins a la data.

De cara al 2027, el grup automobilístic preveu més d’una vintena de models totalment elèctrics i electrificats (NEV) com a part de la seua ofensiva de mobilitat elèctrica més gran fins a la data, mentre que per al 2030 les marques del grup oferiran al voltant de trenta models purament elèctrics.

