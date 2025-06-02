Nº8, el nou vaixell insígnia 100% elèctric amb segell DS arriba a Espanya
La xarxa comercial de DS a Espanya i el DS Store a Internet obren la cartera de comandes del Nº8, un model que segueix la línia del llegendari DS de 1955. Amb un estil carismàtic depurat i elegant, el Nº8 s’inspira en el concept-car DS Aero Lounge per plantejar tot un manifest sobre el luxe en el món de l’automòbil. Com el seu il·lustre antecessor, fuig de les etiquetes i barreja trets de siluetes tan diferents com els SUV i els cupès per definir una estètica inconfusible. L’aerodinàmica és un aspecte destacat en el Nº8, com es pot comprovar en les línies tenses i afilades. Amb una gamma de motoritzacions 100% elèctriques formada per alternatives de 230 CV, 245 CV i 350 CV 4x4, sobresurt en el seu segment per una autonomia de 750 quilòmetres WLTP i de 500 quilòmetres en autopista que convida a viatjar i a gaudir en tota mena de trajectes.