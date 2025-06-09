Un exterior robust apte per a les aventures defineix l’Opel Frontera en variant Gravel
El nou Opel Frontera està llest per a les aventures diàries. És flexible, ofereix molt espai, està electrificat en totes les variants i, per tant, està perfectament equipat per a les demandes de la vida quotidiana. Tanmateix, el SUV robust i familiar també pot ser encara més aventurer, gràcies a la variant Gravel, que es basa en la versió de producció del Frontera Electric totalment elèctric. Més robust, més resistent, fet per a aventures més enllà de l’asfalt: aquesta és la sensació que transmet, des de l’Opel Vizor fins al cridaner para-xocs posterior.