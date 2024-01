Nogueras culpa la cúpula judicial “del que està patint Catalunya”

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va afirmar ahir que és “innegable” que ni el Govern central ja no pot “obviar” que membres de la cúpula del poder judicial són els “màxims responsables” de la situació política derivada del procés.

En declaracions a la 27 Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra a les Borges Blanques, Nogueras va assegurar que els membres d’aquesta cúpula judicial –tant per omissió o per acció– “són els màxims responsables d’això que està patint Catalunya des de fa molts anys”, i va afirmar que el Govern estatal no pot obviar aquest fet. “No faria falta cap amnistia si no hagués estat per aquesta actuació injusta i d’abús absolut de l’Estat espanyol”, va assenyalar.Quant a les esmenes a la llei, Nogueras va assegurar que “lluitarem fins a l’últim minut” i que encara “hi ha marge” per arribar a acords. Va defensar una amnistia “integral” en la qual “entri tot el món i que sigui d’aplicació immediata”.Davant de la designació per part d’ERC de l’actual president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, com a aspirant a la reelecció, la portaveu de Junts va dir que des de la seua formació no estan “en clau electoral”.Per la seua part, la presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va suggerir que si el jutge de l’Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, “vol fer política, el que ha de fer és presentar-se a unes eleccions”. “Estic convençuda que el PP obriria les portes de bat a bat, però el que no pot fer és utilitzar les institucions judicials”, va afegir durant una atenció als mitjans des de la 32 Mostra Comercial i Agrícola de Sant Vicenç dels Horts.Albiach també va criticar els projectes defensats pel líder del PSC, Salvador Illa, com el complex urbanístic del Hard Rock o optar a organitzar uns Jocs Olímpics d’Hivern.Va criticar la “sobtada” candidatura d’Aragonès per a unes eleccions que seran d’aquí a un any. A més, va mostrar la seua preocupació “perquè aquests mesos que venen s’establirà una lògica electoralista dins del Govern”. “Catalunya no s’ho mereix”, va censurar Jéssica Albiach, que va apel·lar a la “responsabilitat” de l’Executiu d’Aragonès “per gestionar i adoptar les mesures necessàries per al país”.