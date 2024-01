Israel reconeix la mort de 24 soldats en un sol dia

El gabinet de guerra d’Israel, liderat pel primer ministre Benjamin Netanyahu, va expressar ahir les seues condolences a tot el país i als familiars dels 24 soldats morts a la Franja de Gaza dilluns, “el dia més dur” de la guerra, 21 d’ells per l’ensorrament de dos edificis provocat per una explosió. “Ahir va ser un dels dies més durs des que va esclatar la guerra. Vam perdre 24 dels nostres millors fills, els herois que van caure defensant la pàtria juntament amb els ciutadans d’Israel”, va afirmar Netanyahu en un videomissatge a la nació.

Tanmateix, el primer ministre hebreu va dir que vol “la victòria absoluta” contra Hamas a Gaza, després que es filtrés que Israel va oferir una treva a canvi dels ostatges captius pels islamistes, mentre l’Exèrcit continua assetjant i atacant la ciutat del sud de Khan Yunis.D’altra banda, dones israelianes que van ser ostatges de Hamas van assegurar en un comitè del Parlament israelià que les que segueixen captives a la Franja pateixen abusos sexuals per part d’aquest grup islamista palestí, contra qui segueixen les denúncies per utilitzar la violència sexual com a arma de guerra des del passat 7 d’octubre.