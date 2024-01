Aliança de PP i Page pel finançament autonòmic

Els presidents de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page; i els populars d’Andalusia, Juanma Moreno; País Valencià, Carlos Mazón, i Múrcia, Fernando López Miras, van coincidir ahir que les seues comunitats estan infrafinançades. Als passadissos de la fira de turisme Fitur, es van deixar filmar en un grupet i Moreno va assegurar que els quatre van coincidir en la necessitat de renovar el model de finançament autonòmic amb consens. Però abans reclamen que el Govern saldi el deute anual, que arribaria als 3.277 milions d’euros. Aquesta “minicimera”, segons Moreno, va tenir lloc després de conèixer-se l’informe de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, que fixa un infrafinançament anual per a Andalusia de 1.409 milions; per al País Valencià de 1.148; per a la Regió de Múrcia de 405, i per a Castella-la Manxa, de 315 milions.

Mazón va explicar que en aquesta trobada van coincidir les autonomies “objectivament pitjor tractades” i va assegurar que “els quatre estem d’acord que, en qualsevol cas, abans i mentre ve un nou sistema de finançament, hi hagi un fons d’anivellament transitori que almenys ens iguali a aquells que estan molt millor que nosaltres”. García-Page havia assegurat que abans de negociar el nou model de finançament cal liquidar el compte que té el model actual, en el qual aquestes comunitats estan “objectivament” infrafinançades.La ministra de Ciència, Diana Morant, va exigir a Mazón que faci “menys propaganda i oposició destructiva” a Moncloa i va instar el PP a presentar la seua proposta sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic.