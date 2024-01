Bolaños replica a l'oposició que el procés no és “comparable” amb el terrorisme d'ETA

El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, va defensar ahir els canvis pactats amb Junts i ERC en la llei d’amnistia per blindar que puguin acollir-s’hi els investigats de Tsunami i CDR i va negar que el suposat terrorisme del procés sigui comparable amb el d’ETA. Ho va dir després de les contínues acusacions dels partits de la dreta a l’Executiu de Pedro Sánchez de ser “còmplice dels terroristes”. “Siguem seriosos, de veritat algú creu que és comparable el procés independentista amb el terrorisme que va patir Espanya durant dècades? El que tots entenem per terrorisme, el que Espanya va patir durant dècades de terrorisme, això està fora de l’amnistia”, va asseverar. En aquest sentit, va afegir els canvis introduïts en la llei la fan “encara més sòlida” i amb més seguretat jurídica. Així, va afirmar que el text exclou que s’hi pugui acollir el que sempre s’ha considerat terrorisme, i té com a objectiu garantir la “convivència” a Catalunya.

Aquestes declaracions, per les quals va rebre suport d’altres membres de l’Executiu, com la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, les va fer Bolaños durant l’acte de presa de possessió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, el mandat del qual estarà obligatòriament marcat per la mesura de gràcia. Potser per això, en el seu primer discurs després de ser renovat, el cap del Ministeri Públic va reivindicar la seua imparcialitat i va insistir que “ningú” el veurà “prenent postura en qüestions estrictament polítiques”. Alhora va avisar que qui faci un ús “personalista” de la institució no tindrà cabuda en el seu projecte.Les crítiques pels pactes assolits pel PSOE amb els partits independentistes no només van arribar de dirigents de les files del PP i les de Vox, sinó que fins i tot es van sentir des de dins del mateix partit. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va declarar, després de la inauguració de la Fira Internacional del Turisme (Fitur) que se celebra a Madrid, que no se sent còmode amb la definició de terrorisme que s’ha introduït en la llei, ja que va dir que “no hi ha terrorisme bo i terrorisme dolent, sinó que el terrorisme significa tenir intenció de generar terror”. Va considerar a més que el PSOE està “en l’extraradi de la Constitució” per les cessions a l’independentisme. En aquesta línia va mostrar les seues sospites que hi haurà més canvis en la llei, fins a “l’última exigència que tingui” Carles Puigdemont. Amb tot, va assegurar que “no és un partit del qual es pugui dubtar constitucionalment”. Les seues paraules no van tardar a ser reprovades pel Govern. El ministre de Transports, Óscar Puente, li va respondre que el PSOE és al centre de la Constitució i que és ell qui està en l’extraradi del partit socialista.Per la seua banda, el secretari d’Organització del partit socialista, Santos Cerdán, li va contestar assenyalant que la majoria sap què és terrorisme i Page també hauria de saber-ho.

El PP acusa el Govern de ser “còmplice de sediciosos i terroristes”

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo va acusar ahir el Govern de ser “còmplice dels sediciosos” i “des de dimarts còmplice dels terroristes” per haver inclòs els delictes de terrorisme en la llei d’amnistia, a excepció dels que hagin causat violacions greus de drets humans. “Des de dimarts hi ha dos tipus de terrorisme, el que viola els drets humans i el que et garanteix set vots per seguir a la Moncloa”, va denunciar la parlamentària en una intervenció a la Diputació Permanent del Congrés. Així mateix es va preguntar si arribarà també a un acord similar amb EH Bildu per “amnistiar els terroristes d’ETA”.D’altra banda, el portaveu del Partit Popular al Congrés, Miguel Tellado, va justificar el fons de les manifestacions del vicesecretari Institucional del seu partit, Esteban González Pons, que va afirmar dimarts que “el càncer de l’estat de dret a Espanya és el Tribunal Constitucional”, encara que després va rectificar. En aquest sentit, va apuntar que hi ha una “ingerència clara” per part del Govern al Constitucional després dels seus últims nomenaments, però va dir que espera que actuï amb “imparcialitat i professionalitat” quan el PP recorri la llei d’amnistia.D’altra banda, l’eurodiputat de Vox Hermann Tertsch va arremetre contra el ministre a la Presidència, Félix Bolaños, per la seua defensa dels canvis en la llei d’amnistia. “Déu no vulgui que li volin la cara a trets com a Alejo Vidal-Quadras i hàgim de consultar-li si aquest terrorisme és bo o dolent”, va escriure el dirigent de la formació ultradretana a la xarxa social X amb referència al ministre.

ERC i Junts veuen marge de “millora” en la llei d’amnistia

ERC i Junts van assegurar ahir que la futura amnistia encara pot “millorar més” perquè es mantenen “vives” les esmenes que cada partit va presentar a la proposició de llei. Van destacar que continuaran negociant fins a la celebració del ple que es durà a terme la setmana que ve en el Congrés perquè encara hi pot haver “esquerdes” en el redactat que faci que els jutges no vulguin aplicar-la. Així ho van indicar el diputat de Junts Josep Maria Cervera i la portaveu adjunta d’ERC al Congrés dels Diputats, Teresa Jordà, en una entrevista a Catalunya Ràdio.D’altra banda, la diputada de Junts Marta Madrenas va titllar en una compareixença a la Diputació Permanent del Congrés d’“ultra”, encara que sense citar-lo expressament, el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, per veure delictes de “terrorisme” a les accions convocades per Tsunami Democràtic en protesta per la sentència del procés, unes manifestacions en les quals, segons va dir “no es va tirar ni un paper a terra”.