Els EUA executaran un pres amb mètode "per matar porcs", denuncien activistes

detail.info.publicated efe



detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un pres nord-americà serà executat a Alabama (sud dels EUA) amb gas nitrogen, un mètode que s’utilitza "per matar porcs" i que provoca un gran patiment al reu, ha denunciat a Roma Mario Marazziti, cofundador de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort.

L’estat d’Alabama té previst executar Kenneth Eugene Smith, condemnat a mort per assassinat des de fa més de tres dècades, amb gas nitrogen, un mètode d’asfíxia que no s'ha fet servir mai i que és habitual en el sacrifici d’animals per a consum humà.

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha rebutjat paralitzar l’execució amb aquest mètode, que, segons l’oficina de l’ONU per als Drets Humans, pot suposar un tracte cruel i inhumà, equiparable fins i tot a la tortura. La breu ordre judicial assenyala que la sol·licitud dels advocats del pres, Kenneth Smith, ha estat denegada. Els seus representants legals havien defensat que cap reclús als Estats Units no ha estat executat amb aquest mètode, segons ha recollit la cadena NBC News.

Smith, de 58 anys, és el segon pres nord-americà que ha sortit viu de la cambra d’execucions, ja que el botxí va estar "més de 4 hores intentant" trobar la vena correcta per administrar-li la injecció letal, sense èxit.

Si es produeix l’execució, el reu serà obligat a respirar únicament nitrogen, de manera que privarà al seu cervell i resta de teixits d’oxigen, ocasionant-li la mort, un mètode que, segons experts de l’ONU, pot provocar un gran sofriment al reu.

L’oficina de l’ONU per als Drets Humans va assegurar la setmana passada en un comunicat que hi ha "seriosos" dubtes sobre si aquesta execució, en les esmentades circumstàncies, podria incórrer en "tortura o altres càstigs cruels, inhumans i degradants".

Dos estats més, Oklahoma i Mississipí, aproven la utilització de gas nitrogen.