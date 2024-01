Insten investigar més mòbils per l'assassí de Del Castillo

La família de Marta del Castillo va recordar ahir el 15 aniversari de l’assassinat de la jove sevillana posant el focus en la Justícia, a la qual va demanar que permeti la clonació dels telèfons mòbils dels qui van ser jutjats i absolts en el cas, a fi de poder trobar el cos de la jove. L’acte, encapçalat per l’avi de la noia, va ser el més reivindicatiu dels últims anys, i s’hi van cridar consignes com “Justicia, desperta, Marta t’està esperant”. Arriba després que un informe pericial elaborat per l’empresa Lazarus Technology hagi revelat fins a sis nous posicionaments del dispositiu mòbil de l’assassí confés, un Motorola U9, encara que sense precisar ni l’hora ni la data exacta en les quals el telèfon va ser en aquests llocs.

Antonio del Castillo, pare de la víctima, per l’assassinat de la qual va ser condemnat Miguel Carcaño a 21 anys i tres mesos de presó, va assenyalar la Justícia com a “responsable” que encara no s’hagi localitzat el cadàver de la seua filla. “És aquí on es troben els responsables que Marta no aparegui. Que fos la filla d’un d’ells, a veure on serien aquestes mateixes lleis”, va denunciar a través de les xarxes socials.