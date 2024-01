Moscou culpa Kíiv d'abatre un avió amb presoners

Imatge d’un avió de càrrega Il-76 com l’accidentat ahir. - RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS AND INFORMATION OFFICE

Rússia va acusar ahir Ucraïna de la demolició, a la regió de Bélgorod, d’un avió de transport militar Il-76 en el qual van morir els 74 ocupants, 65 dels quals presoners ucraïnesos que anaven a ser bescanviats per efectius russos capturats per Kíiv. De moment, Ucraïna només ha reconegut que es planejava un intercanvi de presoners de guerra, però va guardar silenci sobre la seua implicació en el sinistre.

“L’avió va ser assolit per les Forces Armades d’Ucraïna des de la zona de la localitat de Liptsi, a la regió de Khàrkiv, amb l’ús de sistemes de míssils antiaeris”, va denunciar el ministeri de Defensa de Rússia al seu canal de Telegram.Segons l’informe castrense, la demolició de l’Il-76, que va qualificar d’“acte terrorista”, es va produir a les 11.15 hora local, quan l’aeronau que s’havia enlairat de l’aeròdrom de Chkalovski, als afores de Moscou, arribava al seu punt de destinació, un aeròdrom de la regió de Bélgorod, limítrof amb Ucraïna.El ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va anunciar que els representants russos davant de Nacions Unides han sol·licitat una reunió d’emergència en el Consell de Seguretat de l’ONU per abordar l’accident d’avió a Bélgorod.Per la seua banda, el portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, va assegurar que Rússia està intentant “saturar” i “desgastar” la defensa aèria ucraïnesa i la seua capacitat defensiva per obligar-los a gastar munició aprofitant la falta de fons per part de Washington, l’aprovació dels quals està bloquejada pel Partit Republicà en el Congrés.D’altra banda, el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va aplaudir la fi del tràmit parlamentari a Turquia per aprovar el protocol d’adhesió de Suècia a l’OTAN, esperant que ara Hongria, últim aliat per ratificar, finalitzi “aviat” amb la tramitació. Sobre aquest punt, el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, va dir que està disposat a “concloure la ratificació” dels protocols d’adhesió.