Trump consolida el control dels Republicans al guanyar a New Hampshire

L’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021) va vèncer dimarts en les primàries de New Hampshire al superar el seu únic obstacle per consolidar el seu control del Partit Republicà: la candidatura de Nikki Haley, que es presenta com una alternativa moderada des de la dreta.

A l’espera dels resultats definitius, que la Secretaria d’Estat local pot tardar dies a difondre, les projeccions dels mitjans atorguen a l’exmandatari un avantatge de dos dígits davant l’exambaixadora dels EUA davant de l’ONU: amb el 91% escrutat registraven percentatges respectius del 54,6 per cent i 43,1 per cent, segons indicaven diaris com The New York Times.Encara que en les primàries de New Hampshire es reparteixen només 22 delegats dels 2.429 que participaran al juliol en la Convenció Nacional Republicana, on s’erigirà el candidat a la presidència, la contesa era una important prova per al poder de convocatòria de Haley, que segueix en lliça.L’exdiplomàtica, que va treballar fins a l’any 2018 al Govern de Trump, esperava obtenir un resultat important en l’estat, on els votants independents i moderats en formen més de la meitat de l’electorat.Haley va continuar ahir la seua campanya i la seua caça al seu contrincant en les primàries amb un míting a Carolina del Sud, el seu estat natal, següent cita clau del calendari electoral republicà.Per la seua part, Trump, envoltat d’un grup dels seus més fervents seguidors dins del partit, entre ells el senador de Carolina del Sur Tim Scott i la legisladora Marjorie Taylor Greene, es va burlar de Haley, anomenant-la impostora: “Havia de guanyar aquí i ha perdut, li ha anat molt molt malament.”