García Castellón obre una nova línia d'investigació a Tsunami Democràtic per la visita del rei Felip VI a Barcelona

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha obert una nova línia d'investigació a Tsunami Democràtic relacionada amb les protestes en contra de la visita del rei Felip VI a Barcelona el 2020. Ho ha avançat 'El Periódico' i ho ha pogut confirmar l'ACN. En una nova ordre de 14 pàgines que el jutge ha notificat a les parts i a la qual ha tingut accés l'ACN, el magistrat ha demanat informació sobre uns missatges que l'empresari Josep Campmajó va intercanviar amb una persona que "podria pertànyer a un cos policial". En aquestes converses, tots dos parlen dels preparatius de seguretat d'una comitiva que segons García-Castellón "s'entén que podria ser una delegació reial".

En l’escrit, García Castellón parla d’una missatges que el juliol del 2020 Campmajó va intercanviar a través de l’aplicació Wire, amb un individu que tenia el sobrenom de Xuxu Rondinaire i que segons el magistrat “atenent el contingut dels missatges, s’estima que, amb molta probabilitat, podria pertànyer a algun cos policial, existint sospites que podria ser del Cos de els Mossos d’Esquadra”. En aquest sentit, ha apuntat que en la conversa, aquesta persona explica detalladament diferents aspectes relatius als preparatius de seguretat d'una comitiva que, “per les referències expresses, s'entén que es pogués tractar d'una comitiva real”.

El jutge conclou que “la lectura de les actuacions permet inferir que es fa referència a la visita que el Rei Felip VI realitza anualment a la ciutat de Barcelona amb motiu del lliurament dels premis Princesa de Girona”. Aquest extrem es dedueix d'expressions com “Guardia R” que, amb tota probabilitat feu referència a la Guàrdia Reial.

Així mateix, ha recollit que Xuxu Rondinaire hauria exposat informació sobre el desplegament de seguretat estàndard realitzat als desplaçaments del Monarca, des de l'ús de vies ràpides des de l'aeroport fins al recinte on se celebra l'acte, incloent la composició de la comitiva mòbil amb la disposició dels vehicles de Casa Reial, Mossos i ambulàncies, entre d’altres elements. ”La conversa permet inferir que Tsunami Democràtic podria tenir al cap fer alguna actuació en relació amb la visita del rei”, ha remarcat.

A banda, el magistrat també ha demanat nous informes en relació a l'assistència rebuda pel ciutadà francès que va morir com a conseqüència d'un infart durant el bloqueig de l'aeroport. Paral·lelament, ha sol·licitat els atestats i informacions que la Guàrdia Civil i els Mossos tenen sobre el tall de l'AP7 prop de la Jonquera, així com qualsevol informe al respecte que pogués estar en mans de les autoritats franceses.

Tot plegat després que dijous cités a declarar els dos policies ferits a les protestes a Via Laietana per la sentència de l'1-O l'octubre del 2019. El moviment del magistrat de l'AN va produir-se poc després que transcendís que García Castellón ha acceptat que els agents es presentin com a acusació particular a la causa.