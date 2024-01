Aragonès exigeix a Moncloa “la veritat” sobre Pegasus

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va instar ahir el Govern espanyol a “aclarir-se” i a dir “tota la veritat” sobre l’espionatge per part del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). “Si no sabien que hi havia aquest espionatge, és greu. Però si ho sabien, encara és pitjor, perquè estarien avalant un espionatge sobre persones pel fet que defensem unes idees polítiques”, va afirmar. “A mi no se m’espia per aquesta teoria de còmic que dirigia no sé quina organització. Jo dirigia ERC. És per aquesta raó que se m’espia, per defensar la independència de Catalunya”, va afirmar.

Aragonès va assenyalar que un espionatge d’aquesta magnitud “ha de tenir algun tipus de validesa política” i va recordar que, durant el temps en què va ser espiat, ERC estava negociant amb l’Executiu espanyol, per la qual cosa es va preguntar si el CNI “estava espiant el seu propi Govern”. Aragonès va reclamar a Moncloa “col·laborar amb la justícia” i “desclassificar plenament” tots els documents sobre l’espionatge. Amb tot, va subratllar que les escoltes no el faran “dimitir” de la negociació amb l’Estat.D’altra banda, sobre la llei d’amnistia, el president va afirmar que és “prou robusta” com per esquivar les interpretacions “esbiaixades” del jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, que investiga Tsunami Democràtic per suposat terrorisme.D’altra banda, el viceconseller d’Estratègia, Sergi Sabrià, va allargar la mà a Junts i va advocar per “tornar a arribar a acords i a generar oportunitats de governar junts”. “Quan això ha ocorregut, el país ha avançat”, va afegir.

Albiach acusa García-Castellón de “retorçar la realitat”

■ La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va advertir ahir el jutge Manuel García-Castellón que el cas de Tsunami Democràtic “no és terrorisme” i que “pot acabar passant-li factura per prevaricació”. Va afirmar que el magistrat de l’Audiència Nacional està “intentant retorçar la realitat” i “mentint directament”, i va animar els partits progressistes a “arribar fins al final” en l’operació Catalunya. Així, Albiach va insistir en el seu rebuig de l’ampliació de l’aeroport del Prat: “Ja la vam aturar una vegada, i ho tornarem a fer.”Per una altra banda, el líder del PSC, Salvador Illa, va acusar Pere Aragonès de no prendre decisions “per no molestar” o per témer una “pancarta” de protesta, i el va instar a dur a terme l’ampliació de l’aeroport del Prat.