Sánchez carrega contra la dreta per la seua oposició “sense nord”

El president espanyol, Pedro Sánchez, va carregar ahir contra l’oposició “sense nord i insolent” que va assegurar que estan duent a terme PP i Vox. “No es poden vendre falsos miracles ni donar missatges apocalíptics com fa la dreta”, va afirmar en un míting del PSOE a Lugo. “Patim una oposició sense nord i insolent i, davant d’això, jo recepto un govern amb un rumb clar i amb la temperància com a manera de fer política”, va defensar Sánchez, abans d’afegir que “nosaltres no fem miracles, simplement gestionem millor l’economia perquè la posem al servei de la gent”. En un acte per donar suport al candidat socialista a la presidència de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, Pedro Sánchez va subratllar que el resultat de les eleccions gallegues “dependrà d’aquests gallecs que estan indecisos, que no saben si anar a votar i tampoc saben qui votar”.

Per una altra banda, més de 3.000 alcaldes del PP van firmar un manifest contra l’amnistia, que afirmen que significa una “fallida de la igualtat” i “un veritable exercici de corrupció moral” per part del Govern de Sánchez. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va criticar que Sánchez “està de lloguer a la Moncloa mentre Puigdemont, Otegi i Esquerra vulguin”. El líder dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, va acusar el president espanyol de deixar “abandonats” els catalans no nacionalistes. El Partit Popular ha convocat avui a Madrid una manifestació per protestar contra l’amnistia i les “cessions” de Sánchez als independentistes.