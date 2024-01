Vox esclata a les Balears en una nova crisi per a Abascal

Vox va esclatar ahir a les Balears després que cinc diputats autonòmics decidissin fer fora del grup el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne, i la presidenta del partit a l’arxipèlag, Patricia de las Heras. Els cinc díscols van anunciar en una compareixença sense preguntes que expulsaven Le Senne i De las Heras per la necessitat d’aconseguir “unitat” i “la millor organització possible”. La reacció de la direcció del partit de Santiago Abascal va arribar poc després i va ser taxativa. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, va criticar la decisió “unilateral” dels cinc parlamentaris, que va acusar d’estar “moguts exclusivament per una ambició personal”, i va avançar que en proposarà l’expulsió immediata al Comitè de Garanties.

La primera conseqüència d’aquesta crisi és que Le Senne haurà d’abandonar la presidència del Parlament demà, quan es reuneixi la Mesa, i a partir d’aquí s’obrirà una incerta negociació política per designar el seu substitut. Ell i De las Heras seran a partir d’ara diputats no adscrits, com el seu excompany Xisco Cardona, que va abandonar Vox fa uns mesos també entre divisions internes. Le Senne va afirmar que els diputats díscols “segrestaran” el grup parlamentari i va afirmar que ha estat expulsat per “seguir les directrius” del partit a Madrid.Per la seua part, la portaveu dels díscols, Iodia Ribas, va garantir que treballaran “braç a braç” amb el Partit Popular per fer possible la governabilitat de les Balears. De fet, els populars podrien impulsar les seues polítiques amb una majoria absoluta si aconsegueixen el suport dels cinc diputats rebels.

Prohens fa una “crida a la responsabilitat” i els diputats díscols demanen treballar “braç a braç”

La presidenta balear, Marga Prohens (PP), va fer una “crida a la responsabilitat” i va afirmar que és una situació que “afecta el Parlament” i no el Govern. El portaveu dels socialistes balears al Parlament autonòmic, Iago Negueruela, va atribuir a la presidenta la “crisi institucional sense precedents”. “Això és el que passa quan no vols governar”, va dir.