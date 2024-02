Junts manté el pols per l'amnistia amb el PSOE, que confia a arribar a un acord

L’endemà que Junts donés un cop de porta a l’aprovació de la llei d’amnistia al Congrés, la formació independentista va mantenir el pols al PSOE recordant-li que si no hi ha una norma integral que s’apliqui de manera immediata i que blindi tots els encausats pel procés estaria incomplint el pacte d’investidura. El Govern, per la seua part, va instar el partit que lidera Carles Puigdemont a reconsiderar la seua posició i va confiar que el text tiri endavant amb plena “seguretat jurídica”, per la qual cosa veu un estret marge per modificar el que ja s’ha pactat.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va advertir en una entrevista a RAC1 que l’acord d’investidura era “per resoldre el conflicte polític” entre Catalunya i Espanya: “La base era l’amnistia i que no en quedés gent fora. Si aquesta base falla, a la resta no cal ni que hi arribem”. En aquesta línia, la portaveu de la formació al Congrés, Míriam Nogueras, va insistir que l’amnistia ha de ser una llei que protegeixi “del mal ús que fa la cúpula judicial espanyola” de les normes.Des de la Moncloa, diversos ministres van mostrar la seua confiança que la mesura de gràcia tiri endavant, sense que comporti un final anticipat de la legislatura. El més taxatiu va ser el titular de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, que va afirmar a Cadena Ser que “la legislatura no la decideix cap grup, sinó el president” i que “durarà tres anys i mig”. Va posar a més èmfasi en el fet que “la llei ha estat molt treballada” durant mesos en negociacions amb Junts i altres partits perquè fos “impecable” i d’acord amb la Constitució i al dret europeu. Sobre si acceptaran algun canvi, després de tombar les esmenes de Junts, va apuntar que “cal treballar-la amb rigor”.Els socis de Pedro Sánchez van titllar d’incompressible el rebuig de Junts, a qui van retreure que una llei que va sortir de la Comissió de Justícia sòlida es vegi ara frenada en la via d’urgència a l’haver de tornar-se a negociar. Especialment crítica va ser de nou ERC, que considera que Junts està utilitzant la norma per anotar-se un punt davant seu, traient rèdit de cada coma de més que puguin incloure en un text.Des de l’oposició, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va acusar Sánchez d’haver “perdut el control” del seu Executiu, va afirmar que els “actes vandàlics” que es van produir a Catalunya després de conèixer-se la sentència del procés, la tardor del 2019, van ser “pur terror” i “pur feixisme” i que fins i tot el PSOE els va arribar a titllar així. El PP també ha preguntat als lletrats del Senat sobre les conseqüències de no admetre a tràmit la llei.

Aragonès demana “responsabilitat” i “no jugar amb foc”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar ahir no posar “en risc” la llei d’amnistia i va reclamar “responsabilitat” a totes les parts perquè tiri endavant. “Hi ha d’haver una reflexió per part de tots els partits. L’amnistia és necessària i no es pot jugar amb foc. La necessitem per poder acabar amb el dolor que tenen centenars de persones a Catalunya”, va dir el president després de reunir-se al Parlament Europeu amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, que va titllar d’“incomprensible” el rebuig de Junts.