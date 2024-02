Primera reunió amb la UE com a mediador pel CGPJ

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, ahir flanquejat per Bolaños i González Pons. - EUROPA PRESS

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el vicesecretari d’Acció Institucional del PP, Esteban González Pons, es van reunir ahir a Brussel·les per intentar desbloquejar la renovació el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en la primera reunió amb la mediació del comissari europeu de Justícia, Didier Reynders. Bolaños va afirmar, al final de la trobada, que va ser “cordial i constructiva”. Va assegurar que PSOE i PP posaran “mans a l’obra” per aconseguir un pacte i va avisar que aquesta pot ser “l’última oportunitat” de renovar el CGPJ. El ministre va advocar per mantenir la discreció en les negociacions i va afirmar que faran públics els acords quan n’hi hagi. González Pons va mostrar també la disposició a l’acord del PP després d’una primera reunió amb què va dir estar satisfet. Amb tot, respecte a les negociacions amb els socialistes, es va mostrar “molt pessimista” alhora que “ambiciós”. Després d’aquesta primera presa de contacte, Bolaños, González Pons i Reynders es van emplaçar a tornar a reunir-se a Brussel·les el dia 12.

El president interí del CGPJ, Vicente Guilarte, va insinuar ahir que sospesa dimitir si la mediació de la UE per renovar l’òrgan dels jutges fracassa.