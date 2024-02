Detingut per violar i retenir la seua parella amb brides en un zulo

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un home espanyol de 50 anys d’edat per agredir sexualment i retenir la seua parella, de 38 anys, amb brides en un zulo d’una finca situada al petit municipi madrileny de Pezuela de las Torres. La detenció es va produir per delictes d’agressió sexual, detenció il·legal, lesions, maltractaments físics, psicològics i contra la integritat moral, dins de l’àmbit de la violència de gènere, i el jutge n’ha ordenat l’ingrés a la presó.

La dona va aconseguir arrabassar el cúter al seu capturador, tallar les cordes que la lligaven de peus i mans i sortir del zulo aprofitant que ell no era a la casa. Va caminar durant molts minuts des d’aquesta casa de camp fins a arribar a una gasolinera, on va demanar ajuda. La dona, d’origen búlgar, va manifestar haver estat retinguda durant quatre hores amb brides en un zulo dins d’una finca, lloc on va ser agredida sexualment i físicament pel seu company sentimental. Presentava ferides i marques en diferents parts del cos i va ser ingressada en un hospital.Especialistes en Policia Judicial es van desplaçar fins al centre i van descobrir a més que feia cinc dies la víctima havia patit un avortament en un hospital, que segons la metge forense podia ser compatible amb els cops rebuts. L’esmentat avortament hauria estat el desencadenant dels fets violents.Atès l’alt grau de violència fet servir pel presumpte autor, el mateix divendres els guàrdies civils van sol·licitar al Jutjat competent l’entrada a la finca on havien succeït els fets, i hi van accedir aquella mateixa tarda. En una de les habitacions, la de l’agressor, van veure un forat de 30 per 30 centímetres que donava accés al que la víctima els havia manifestat com a zulo soterrat. Era un forat d’1,70 metres quadrats i una altura d’1,70 metres. Els agents van trobar nombroses brides, armes blanques i una escopeta d’aire comprimit. Era un entorn totalment insalubre, amb molta brutícia acumulada, sense llum i ple d’objectes i escombraries.