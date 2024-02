Feijóo avisa que no renovarà el CGPJ si no es canvia la llei

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va avisar ahir a Brussel·les que no hi haurà acord amb el PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si de forma simultània no es pacta també un canvi en la llei que regula l’elecció dels membres de l’òrgan de govern dels jutges. Va assegurar que “aquest és el marc, i si no, no farem perdre el temps al comissari” europeu de Justícia, Didier Reynders.

Després d’assegurar que el PP no vol que el Govern espanyol “controli” la Justícia, el líder de l’oposició va advocar per renovar les condicions per formar part del CGPJ i impulsar una “nova llei que s’endinsi en la independència judicial”. El líder dels populars va reiterar que l’Executiu espanyol “els va enganyar” una vegada i va afirmar que no els “enganyarà la segona”. “Si juguem tots net, podem donar una bona notícia a Espanya”, va sentenciar.El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va replicar a Feijóo que no hi ha “excuses” per complir la Constitució sobre el CGPJ i el va instar a emprendre la renovació de l’òrgan de govern dels jutges com més aviat millor. El líder socialista va insistir a exigir al PP que, “ja que es vanta de ser un partit constitucionalista, que compleixi la Constitució, encara que sigui cinc anys més tard”, amb referència al temps que el mandat del CGPJ porta caducat.En la mateixa línia, la ministra portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va insistir que “el que és prioritari” és renovar l’òrgan de govern dels jutges, per després dialogar sobre canvis en el sistema d’elecció dels vocals. També va qüestionar els populars per no modificar la manera d’elegir els vocals del CGPJ quan tenia majoria absoluta amb Mariano Rajoy al capdavant de l’Executiu.Aquestes declaracions van arribar l’endemà que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el vicesecretari d’Acció Institucional del PP, Esteban González Pons, es reunissin per abordar la renovació del CGPJ per primera vegada amb mediació europea.