Arranca la campanya a Galícia i BNG i PSOE busquen 'caçar' el PP

Els candidats a presidir la Xunta de Galícia van donar dijous a la nit el tret de sortida a les eleccions gallegues del 18 de febrer. El president i candidat del PP a la reelecció, Alfonso Rueda, opta a reeditar la majoria absoluta i va demanar el vot per evitar importar a Galícia “el descontrol i l’embolic d’Espanya”. Tant la candidata del BNG, Ana Pontón, com el socialista José Ramón Gómez Besteiro es van erigir com les millors alternatives per vèncer el PP.