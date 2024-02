Cinc detinguts per violar en grup dos menors a Jaén

La Guàrdia Civil de Jaén ha detingut cinc joves, un dels quals menor d’edat, com a presumptes autors d’una agressió sexual a dos noies menors d’edat, a la localitat jaenesa de Los Villares. Els fets van passar la matinada del 27 al 28 de gener en un polígon en el qual joves s’acostumen a reunir per fer botelló, segons va detallar la Guàrdia Civil després de la denúncia interposada per una dels menors.

Una de les dos menors, de quinze anys, va denunciar a començaments de setmana els fets acompanyada pels seus pares. Va manifestar que un grup de joves li havien fet tocaments a l’interior d’un cotxe estacionat en aquesta zona del botelló.

Els presumptes agressors van afirmar que es va tractar d’“una broma” que va durar “segons”

Els joves arrestats van afirmar que tot plegat era “una broma” que va durar “segons” i que va consistir a ficar la menor a través de la finestreta a dins del cotxe i treure-la per l’altre costat.Segons el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, els detinguts majors d’edat es troben en llibertat provisional i són investigats per un delicte d’abusos sexuals, i el cinquè, menor edat, ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. A més, s’ha imposat als quatre detinguts una ordre d’allunyament i prohibició de comunicació amb les dos menors.Es dona la circumstància que un dels adults detinguts per abusar suposadament d’aquestes dos menors ha estat denunciat per una altra dona per una presumpta agressió sexual amb penetració ocorreguda fa aproximadament un any, també a la localitat de Los Villares.

Mentrestant, la Delegació del Govern espanyol contra la Violència de Gènere investiga un possible cas de violència masclista a la localitat valenciana de Godella. La Guàrdia Civil va trobar dijous el cos sense vida d’una dona de 49 anys, i va detenir l’exmarit de la víctima per trencar l’ordre d’allunyament que tenia sobre ella. La Guàrdia Civil va trobar el cadàver de la víctima al seu habitatge i el cos no tenia signes de violència.