El Sinn Féin pren per primer cop el control del Govern nord-irlandès

Després de dos anys de suspensió pel veto unionista als arranjaments del Brexit, Irlanda del Nord té un Executiu de poder compartit que, per primera vegada en la història de la província britànica, estarà encapçalat pel partit nacionalista Sinn Féin, antic braç polític del ja inactiu Exèrcit Republicà Irlandès (IRA).

L’Assemblea de Belfast va ratificar ahir la líder del partit republicà, Michelle O’Neill, com la nova ministra principal nord-irlandesa, també la primera dona a ocupar el càrrec, després que dijous passat el Partit Democràtic Unionista (DUP), conservador i probritànic, aixequés el veto a la formació d’un Govern de coalició després de tancar un pacte amb Londres que aborda les seues preocupacions sobre els arranjaments comercials post-Brexit per a la província britànica. L’acord inicial deixava Irlanda del Nord a tots els efectes dins del mercat comú europeu, per evitar les fronteres físiques amb l’altra Irlanda, mentre que les mercaderies de la Gran Bretanya eren sotmeses a controls duaners. La solució ha estat un model mixt que permet l’entrada lliure de mercaderies de la Gran Bretanya, tot i que amb inspeccions puntuals basades en un criteri dels serveis secrets per risc alimentari o de seguretat.“Aquest és un dia històric”, va celebrar la nova ministra principal nord-irlandesa al començament d’una jornada que va marcar el final de més d’un segle de governs liderats pels unionistes, després de la victòria dels republicans proirlandesos a les eleccions del 2022. Una altra dona, la diputada del probritànic DUP –segona força– Emma Little-Pengelly, va assumir el càrrec de viceministra principal. Encara que els llocs de ministra i viceministra principal tenen sobre el paper la mateixa importància –un no pot funcionar sense l’altre–, el primer té una enorme càrrega emocional per a l’unionisme, que ha ocupat fins ara aquest càrrec des de la creació d’Irlanda del Nord el 1921.Les dos van coincidir a llançar missatges conciliatoris i es van comprometre a treballar per a tota la societat nord-irlandesa. O’Neill va evitar fer referències a l’objectiu històric de la reunificació d’Irlanda que el Sinn Féin sempre ha perseguit.