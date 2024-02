Mig centenar d'atacs dels EUA i el Regne Unit al Iemen

El portaveu militar houthi, Yahya Saree, confirma gairebé mig centenar d’atacs internacionals contra els seus emplaçaments al país des de la nit de dissabte en sis províncies del país, amb especial incidència a Sanà i Taiz.

La insurgència houthi del Iemen assegura que els atacs dels EUA i el Regne Unit no tindran cap efecte dissuasiu en la seua campanya per impedir el trànsit al mar Roig com a mesura de pressió contra Israel.