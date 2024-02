El rei Carles III té càncer i s'aparta de la vida pública

La Casa Reial britànica va anunciar ahir que el rei Carles III té càncer i va evitar donar més detalls sobre la malaltia del monarca. El palau de Buckingham va explicar que el tumor li va ser descobert en el recent procés quirúrgic per tractar un engrandiment de pròstata a finals de gener, encara que la corporació pública britànica BBC va detallar que no es tracta de càncer de pròstata. “Durant el recent procés hospitalari del rei per a un engrandiment de pròstata benigne, es va descobrir un assumpte de preocupació diferent. Les proves diagnòstiques subsegüents han identificat una forma de càncer”, va assenyalar la Casa Reial, que va afegir que el fill d’Elisabet II “ha triat compartir el seu diagnòstic per evitar les especulacions i amb l’esperança que pugui ajudar a la comprensió ciutadana cap a tots aquells que estan afectats pel càncer”.

El cap d’Estat, de 75 anys, va començar ahir un “calendari de tractaments regulars”, durant els quals suspendrà les seues activitats públiques. El palau de Buckingham va detallar, no obstant, que malgrat cancel·lar aquestes activitats Carles III continuarà desenvolupant el seu treball de despatx amb normalitat. D’aquesta manera, continuarà celebrant la seua audiència setmanal amb el primer ministre, Rishi Sunak.El rei ha informat personalment de la seua afecció els seus fills, Guillem i Enric, així com els seus germans Anna, Andreu i Eduard. L’entorn del príncep Enric, duc de Sussex, va informar que aquest viatjarà des de Califòrnia a Londres per visitar el seu pare, malgrat haver-se distanciat de la família reial, de la qual ja no és membre actiu. L’anunci de la Casa Reial britànica arriba després que Carles III ingressés a l’hospital London Clinic el passat 26 de gener per sotmetre’s a la intervenció per a l’engrandiment de pròstata, com s’havia anunciat nou dies abans. El monarca va aprofitar ahir per agrair al seu equip mèdic la “ràpida intervenció, que va ser possible gràcies al recent procediment hospitalari”.