Tres desapareguts al col·lapsar-se un bloc de pisos

Un edifici de cinc plantes, amb 20 habitatges, es va esfondrar ahir al col·lapsar-se el forjat de la coberta de l’àtic a Badalona. Això va provocar que cedís l’estructura interior del bloc, però no la façana. Fins al tancament d’aquesta edició no constava que hi hagués ningú atrapat a l’interior, però hi havia tres persones empadronades que no se sabia si eren dins de l’edifici en el moment del col·lapse, ja que no se les havia pogut localitzar. L’ajuntament tem que estiguin sepultades. Els desapareguts serien un home i una dona d’entre 30 i 40 anys i una altra dona de més de 50 anys de tres habitatges diferents.

Els fets van ocórrer sobre les 11.30 del matí, quan el 112 va rebre diverses trucades que alertaven del col·lapse de l’edifici. Fins al lloc es van desplaçar 18 dotacions dels Bombers, que van evacuar de forma preventiva els dos edificis del costat i van procedir a iniciar les tasques de desenrunament del bloc afectat per intentar localitzar possibles persones atrapades. De moment es desconeixen les causes de l’ensorrament, que, segons el cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, Eduard Martínez, es va produir des de l’àtic de l’immoble fins a la planta baixa.