Un tribunal nega que Trump tingui immunitat i podria anar a la presó

La Cort d’Apel·lacions del Districte de Colúmbia va determinar ahir que l’expresident dels EUA Donald Trump no té immunitat presidencial davant de la imputació en contra seu per haver intentat revertir la derrota electoral del 2020 i haver instigat l’assalt al Capitoli del 2021. “Als efectes d’aquest cas penal, l’expresident Trump s’ha convertit en ciutadà Trump, amb totes les defenses de qualsevol altre acusat penal”, va apuntar el Tribunal.

La sentència és un dur cop per a la defensa de Trump, que argumentava que la conducta que li imputa el fiscal especial Jack Smith formava part dels seus deures oficials com a president i, per tant, l’eximia de responsabilitat penal. Presumiblement la defensa del magnat novaiorquès recorrerà la interlocutòria per elevar el cas al Tribunal Suprem dels EUA.La immunitat presidencial s’ha convertit en una arma recurrent per als advocats de Trump, que busquen retardar al màxim el calendari judicial per evitar que coincideixi amb la cursa de les presidencials del novembre, en la qual parteix com el gran favorit per a la nominació republicana.Aquesta decisió judicial arriba després que el 24 de desembre Trump demanés a la cort d’apel·lacions que anul·lés la decisió d’un jutge de menor instància que en el seu moment va rebutjar els reclams d’immunitat esgrimits pels seus advocats.La de Washington és una de les quatre imputacions penals de Trump en diversos tribunals. Està imputat en un tribunal estatal de Geòrgia per haver encapçalat presumptament una trama mafiosa per alterar els resultats electorals a l’estat. A Nova York se l’acusa de suposats pagaments irregulars a l’actriu porno Stormy Daniels, amb qui va tenir un afer, per comprar el seu silenci durant la campanya del 2016. I a Florida se l’investiga per sostreure il·legalment documents classificats que va treure de la Casa Blanca després de deixar el poder.D’altra banda, el Tribunal Suprem estudiarà demà si l’Esmena Catorze de la Constitució inhabilita l’expresident per participar en els comicis, ja que diversos estats l’acusen d’haver encapçalat una “insurrecció” el 2021.