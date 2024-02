El Suprem, reticent a vetar Trump a les eleccions

Els jutges del Tribunal Suprem dels EUA es van mostrar reticents ahir a expulsar l’expresident del país Donald Trump de les eleccions presidencials, després que la Justícia de Colorado l’hagi eliminat de les primàries republicanes en aquest estat pel seu paper en l’assalt al Capitoli del 2021. Així es van pronunciar a l’audiència a l’Alt Tribunal que determinarà si l’expulsió de Trump de les primàries republicanes a Colorado és constitucional i si, per tant, està inhabilitat per tornar a la Casa Blanca. Tant els magistrats més progressistes com els més conservadors –entre ells el president del tribunal, John Roberts– van mostrar incomoditat amb la idea que els estats individuals interpretin l’elegibilitat constitucional d’un candidat per a un càrrec nacional. Roberts va avisar que donar la raó a Colorado podria portar que hi hagi intents a tot el país de fer fora candidats. L’advocat de Trump, Jonathan Mitchell, va dir que la catorzena esmena, que inhabilita per exercir càrrecs públics a involucrats en una “insurrecció”, no es pot aplicar al magnat perquè el text parla de “funcionaris” i no esmenta presidents. Va afirmar que excloure un candidat presidencial és funció exclusiva del Congrés. Mentrestant, Trump va assenyalar des de la seua residència a Florida que no hi ha “un cas” en contra seu per inhabilitar-lo, i va afirmar que es tracta d’una nova “interferència electoral dels demòcrates”.

D’altra banda, el fiscal especial Robert Hur va concloure que el president dels EUA, Joe Biden, va retenir i va revelar “intencionadament” documents classificats de la seua època com a vicepresident, però va decidir no presentar càrrecs en contra.

En un altre ordre, la Policia Federal del Brasil va llançar una operació contra l’expresident Jair Bolsonaro i alguns dels seus aliats per la suposada implicació en una trama colpista per mantenir-lo en el poder després de les eleccions del 2022. Un jutge del Tribunal Suprem li va ordenar entregar el passaport.