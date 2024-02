Zelenski cessa el cap de l'Exèrcit per la falta d'avenços

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va destituir ahir el comandant en cap de les Forces Armades, Valeri Zalujni, i va anunciar canvis en la cúpula militar a pocs dies del segon aniversari de l’inici de la invasió russa. La decisió arriba després de l’estancament de la contraofensiva ucraïnesa.

Zelenski i Zalujni van coincidir en la necessitat de “renovar” el lideratge militar del país perquè “les tasques del 2022 són diferents de les del 2024”. El càrrec passa en mans del coronel general Oleksandr Sirski, que fins ara liderava les Forces Terrestres.

En un altre ordre de coses, la Comissió Electoral Central russa va rebutjar el registre de l’opositor Borís Nadejdin, l’únic candidat que advoca per la pau a Ucraïna, per “errors” detectats en les firmes que va presentar per presentar-se en les eleccions presidencials de març.