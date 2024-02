Finlàndia elegeix el conservador Alexander Stubb com a president

Els votants finlandesos van elegir aquest diumenge com a nou president del seu país el conservador Alexander Stubb, que va derrotar en la segona volta de les eleccions presidencials per estret marge el candidat ecologista Pekka Haavisto. Segons resultats estimats a partir del 99 per cent de l’escrutini provisional, Stubb va rebre un 51,6 per cent dels vots. “Prometo que donaré el millor de mi cada dia”, va afirmar Stubb després de conèixer-se els resultats que li van donar la victòria. Així mateix, va destacar la tasca del president sortint, Sauli Niinistö, els últims dotze anys. “S’ha enfrontat a una difícil situació política mundial, amb l’annexió de Crimea per part de Rússia i l’atac rus contra Ucraïna. Ens ha portat a l’OTAN”, va assenyalar. Per això, es va proposar “seguir en la línia de Niinistö”, encara que també va apuntar a l’inici d’una de “nova era”. “Som membres de l’OTAN i l’era posterior a la Guerra Freda ha acabat”, va ressaltar. Per a això “cada president aporta la seua pròpia experiència, capacitat i personalitat”. El president finlandès és elegit per sufragi universal directe per a un mandat de sis anys. Després de la reforma electoral del 1994, cap cap d’Estat no pot ser elegit per a dos mandats consecutius, raó per la qual el president Sauli Niinistö no s’ha pogut presentar a la reelecció. Stubb serà investit president de Finlàndia l’1 de març vinent.