El PP s'embussa amb els indults a l'obrir la porta al de Puigdemont

La campanya de les eleccions gallegues es va embussar el cap de setmana per al PP a causa dels indults i després que dissabte s’informés que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, estaria obert a l’indult de l’expresident Carles Puigdemont condicionat al fet que sigui jutjat i que rebutgi la via unilateral. Una afirmació que la direcció del partit va matisar ahir al matí, asseverant que aquestes condicions “no es van donar amb els indults del procés”, mentre que el mateix Feijóo va negar també ahir que estigui disposat a acceptar l’indult de l’expresident de la Generalitat.

“Seré prou contundent: jo he dit que no, vaig dir que no i continuo dient que no a qualsevol amnistia”, va assegurar ahir Feijóo, al·legant que aquesta mesura de gràcia “és il·legal, inconstitucional i trenca el principi d’igualtat de tots els espanyols”. Va remarcar que “no es dona cap de les condicions” per atorgar els indults i va criticar que el Govern de Pedro Sánchez aprovés els dels líders del procés malgrat “que reincidiran”. Així mateix, el líder dels populars va dir que és partidari de la investigació judicial, tant “per qualsevol acte presumpte de terrorisme” en el cas Tsunami Democràtic com per “qualsevol connexió presumpta” entre l’independentisme català i el règim de Vladímir Putin a Rússia.En relació amb les publicacions diumenge sobre la seua postura a favor de l’indult a Puigdemont, el líder popular va acusar l’Executiu de Pedro Sánchez de voler “enfangar la campanya” per a les eleccions gallegues, la votació de les quals és aquest diumenge. “Ho fan sempre que hi ha campanya”, va asseverar Feijóo, per seguidament recordar el que va ocórrer el 2021, quan a pocs dies de les eleccions a la Comunitat de Madrid diversos dirigents polítics van rebre cartes amenaçadores i, fins i tot, una navalla ensangonada. Per tot això, Feijóo va tornar a reafirmar ahir el seu no als indults i va dir que és una possibilitat que des del PP ni es plantegen, malgrat que fonts del mateix partit ho asseguressin dissabte. “Si l’independentisme vol amnistia, ja té el senyor Sánchez perquè la hi doni. Jo no. Ho he dit en la meua sessió d’investidura i ho repeteixo ara”, va concloure Feijóo, que va mostrar el seu suport als jutges perquè “investiguin tot el que hagin d’investigar i tots els delictes, ja sigui de terrorisme, ja sigui d’alta traïció, ja sigui de malversació”.Val a recordar que aquests comicis gallecs són els més disputats dels últims anys i les enquestes assenyalen que el Partit Popular podria perdre la majoria absoluta i fins i tot el govern regional.

Sánchez diu que Feijóo acceptaria l’amnistia si no depengués de Vox

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hauria aprovat una amnistia “si no depengués de Vox”. Així ho va remarcar en una entrevista publicada ahir per La Voz de Galicia, en què va subratllar que “té la convicció” que Feijóo hauria materialitzat una amnistia per als independentistes ja que “va arribar a parlar amb Junts”. “Unes converses mai aclarides”, va dir Sánchez, que va recordar que el govern de José María Aznar “va arribar a indultar 1.400 persones en un sol dia”. Per la seua part, l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va criticar ahir en un míting a Ferrol “la hipocresia” del PP amb l’aminstia i els indults i va ironitzar que “d’aquí a unes setmanes proposaran la beatificació de Puigdemont”.

El Govern català veu “despistats” els populars i reivindica l’amnistia

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va considerar ahir que el Partit Popular està “despistat” i va remarcar que la “solució” passa per recolzar la llei d’amnistia al Congrés dels Diputats. “Un dia diuen una cosa i l’endemà la contrària, i amb molta vehemència; els que abans eren terroristes, colpistes i delinqüents que havien trencat Espanya, ara se’ls pot indultar”, va dir Elena. Per la seua part, el líder del partit ultradretà Vox, Santiago Abascal, va qualificar de “gegantina estafa política” la postura de Feijóo i va instar els votants del PP a “apostar per alternatives” en les eleccions. Des de Sumar, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, va acusar PP i Vox d’adoptar una postura “hipòcrita” i de voler mantenir el conflicte a Catalunya “per interès partidista”.