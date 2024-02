Moncloa acusa el PP de tenir por que Junts digui “la veritat” sobre l'indult a Puigdemont

El Govern espanyol va reclamar ahir al PP que aclareixi què va negociar amb Junts en els seus contactes per a la investidura fallida d’Alberto Núñez Feijóo, i va preguntar als populars si han revelat que el seu líder estaria disposat a concedir un indult condicionat a l’expresident Carles Puigdemont per por que Junts “expliqui la veritat” sobre el que van parlar. Per la seua banda, els juntaires van evitar revelar més detalls sobre les converses amb Feijóo, i ERC va acusar el PP de “demonitzar” els indults malgrat suposadament haver-los negociat amb Junts.

La portaveu de l’Executiu espanyol, Pilar Alegría, va defensar que els populars van revelar aquest cap de setmana que Feijóo va estudiar l’amnistia i va plantejar un indult a Puigdemont condicionat que sigui jutjat i que rebutgi la via unilateral “perquè té por que Junts expliqui la veritat”. Va incidir que l’anunci del PP arriba després que l’expresident enviés una carta als eurodiputats la setmana passada en què avisava els populars que “tot s’acabarà sabent”.Més taxatiu es va mostrar la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, que va acusar Feijóo d’haver “mentit” i fomentat la crispació “amb l’únic afany de desestabilitzar” l’Executiu. “Hem sentit que estàvem trencant Espanya o atemptant contra la Constitució. Ara descobrim que la nostra política de retrobament és encertada”, va concloure. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, va criticar la falta de coherència de Feijóo i va dir que “si té por de res, és perquè ha fet alguna cosa que no ha volgut explicar”.Per la seua banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, va evitar donar més detalls sobre els contactes amb el PP i va afirmar que “si hem d’afegir res, ja l’afegirem”. Va subratllar que els juntaires no formen part “ni del bloc del Govern espanyol ni del bloc de l’oposició” i que tenen les “de mans lliures” a Madrid. Respecte a la reunió amb els populars, Rius va dir que parlen “amb tots” els partits i que si els demanen de reunir-se, s’hi reuneixen. Per la seua part, la portaveu d’ERC, Raquel Sans, va exigir “transparència” al PP, a qui va acusar de “demonitzar” els indults. Va afirmar que el PP també es va posar en contacte amb els republicans per abordar la investidura de Feijóo, però que ERC ho va rebutjar per no estar disposats a pactar “amb els de l’a por ellos, els de l’operació Catalunya i els que estan en contra de l’amnistia”.

El popular diu que “no accepto ni acceptaré” indults o amnisties

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que no transigeix amb l’amnistia als independentistes catalanes ni tampoc amb cap tipus d’indult per als responsables del procés: “No ho accepto, ni ho acceptaré”, va remarcar. En un míting que el PP gallec va celebrar a Marín va dir: “Jo no soc Pedro Sánchez”, que fa cinc mesos que “intenta colar-nos una amnistia il·legal”. “Nosaltres portem cinc mesos lluitant-hi en contra i ho continuem fent totes les vegades que siguin necessàries”, va subratllar. Hores abans, la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que no ha vist “cap gir” de Feijóo i va afirmar que el PSOE “s’està agafant a un clau ardent” en la recta final de les eleccions gallegues. “No he escoltat el president del PP dir res de diferent”, va concloure. Va recriminar al PSOE i a Vox “anar de la mà” contra el PP.