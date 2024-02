ERC i Junts carreguen contra la “parcialitat” de l'informe d'eurodiputats sobre la immersió

El debat sobre la immersió lingüística va tornar ahir a l’Eurocambra, on la missió d’eurodiputats que al desembre va visitar Catalunya per analitzar el model educatiu va presentar l’esborrany de l’informe. Aquesta delegació estava formada principalment per europarlamentaris de la dreta i l’extrema dreta, i els continguts del document van generar dures crítiques d’ERC, Junts i el PSOE, que van coincidir a assenyalar la falta d’imparcialitat dels integrants de la missió. Concretament, l’informe demana que es tracti de forma “equivalent el castellà i el català com a llengües vehiculars” a les escoles i demana a les autoritats “garantir que no es discrimina els nens”. L’eurodiputada d’ERC Diana Riba va acusar el PP i la presidenta dels populars a la Cambra, Dolors Montserrat, de fer un ús “partidista” del comitè de peticions del Parlament Europeu. Va recordar que el document ha estat elaborat per la dreta i l’extrema dreta –socialistes i verds la van boicotejar per denunciar biaix ideològic–, de manera que “no representa ni el comitè ni l’Eurocambra”. També va apuntar que els eurodiputats van enviar l’informe als grups amb menys de 24 hores de marge per analitzar-lo, i que el text només estava en anglès.

L’eurodiputat de Junts Toni Comín va criticar “l’assetjament” a la immersió lingüística dels partits de dreta i extrema dreta i va apuntar que l’informe “no té cap recorregut”. També va denunciar la “instrumentalització i manipulació” del comitè de Peticions per a “interessos partidistes” i va assegurar que Montserrat “abusa del reglament de forma sistemàtica”.Per la seua banda, la socialista Cristina Mestre va acusar els populars de “muntar un espectacle per impedir” que es parli de les converses entre el líder del PP espanyol, Alberto Núñez Feijóo, amb Junts. Va afirmar que Montserrat porta a l’Eurocambra “temes que s’envien des de Génova”.Davant de l’allau de crítiques, Montserrat va defensar que aquest informe s’ha tractat igual que la resta.La cap de la missió sobre la immersió lingüística a Catalunya, Yana Toom, va reclamar “protegir les famílies” que reivindiquen el dret dels seus fills a rebre classes en castellà i va denunciar que hi ha “assetjament” i “exclusió social” en el sistema educatiu català. L’eurodiputada Maria Angela Danzi, que va participar en la missió, va considerar que en el debat van participar parlamentaris amb “interessos personals”.Els grups parlamentaris, que ahir dimecres van debatre l’esborrany de l’informe, hi poden presentar esmenes fins a l’1 de març, i el dia 19 d’aquest mes votaran el text.

PP i Vox imposen el castellà al Parlament de les illes Balears

PP i Vox van aprovar ahir imposar el castellà a tots els documents oficials del Parlament balear, que en els últims trenta anys s’escrivien només en català. Es tracta d’una iniciativa proposada pel president de la Cambra, Gabriel Le Senne, de Vox. Els partits de l’oposició van titllar de “cacicada” l’aprovació d’aquesta mesura i, després de denunciar que la normativa va en contra de la llei de Normalització Lingüística, van reclamar que se suspengui fins que els serveis jurídics del Parlament elaborin un informe que li doni suport. A més, van censurar que aquesta votació es portés a terme sense haver-la posat en coneixement dels portaveus de les formacions parlamentàries, ja que la mesa del Parlament se celebra abans que la Junta de Portaveus.Per la seua banda, la portaveu del PP al Parlament balear, Marga Durán, va considerar “raonable” la mesura, alhora que va assegurar que l’oposició no va demanar informes que avalessin aquesta mesura a la mesa de la Cambra.