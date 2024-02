La dona de Navalni, a Putin: “Pagaràs pel que has fet al meu marit”

detail.info.publicated acn

Iúlia Navàlnaia, l’esposa de l’opositor rus Alexei Navalni, espera que el president rus, Vladímir Putin, i tots els seus col·laboradors acabin a la justícia internacional per les “atrocitats” comeses al seu país i contra el seu marit. Poc després que els serveis penitenciaris russos hagin informat de la mort de Navalni en una presó de Sibèria, la seva dona ha fet una breu compareixença des de la Conferència de Seguretat de Múnic aquest divendres al migdia. “Pagaràs pel que has fet al meu marit”, ha dit a Putin. Tanmateix, Navàlnaia no sap si “creure” que el seu home ha mort perquè desconfia del règim rus.

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha expressat el seu condol per la mort de Navalni, de qui ha dit que va ser un ferm defensor de la "democràcia i la llibertat" durant molts anys. "Rússia té algunes preguntes serioses per respondre", ha advertit des de Conferència de Seguretat de Múnic.

Stoltenberg, que s'ha declarat "profundament trist i preocupat" per aquest fet, ha recordat que tant l'OTAN com els seus aliats van fer crides reiterades per a la llibertat de Navalni i ha insistit que no disposen de més informació sobre la desaparició del dissident rus.

Stoltenberg també ha subratllat que Rússia s'està convertint en un règim "més i més autoritari" i ha recordat com "ha oprimit" els opositors a l'actual president, Valdimir Putin.

Al seu torn, també des de la ciutat alemanya, la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, ha afirmat que la mort de Navalni és una mostra més de la "brutalitat" del règim de Putin. "Sigui quina sigui la història que expliquin, Rússia n'és la responsable", ha sentenciat Harris, que ha expressat el seu condol a la dona de Navalni, present a la Conferència de Seguretat a Múnic.