Els últims dies de Navalni

detail.info.publicated agències

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El líder opositor rus, Alexéi Navalni, mort en una presó al cercle polar àrtic, va mantenir en els últims dies un perfil baix a les xarxes socials i també va reduir les seues aparicions en vídeo durant les vistes judicials.

Això és el que se sap sobre els últims dies del considerat com l’enemic número u del Kremlin:

12 de febrer

La mare de Navalni, Liudmila Naválnaya, visita el seu fill a la presó IK-3 de la localitat de Jarp, al districte autònom Yamalo-Nénets. "Vam tenir una cita el 12 de febrer. Estava sa i content d'estar viu", va escriure Naválnaya a Facebook.

14 de febrer

Aquest 14 de febrer l’administració de la presó "Llop polar" va enviar Navalni a una cel·la d’aïllament per quarta vegada des de la seua arribada a finals de 2023. Prèviament, el líder opositor, de 47 anys, va ser tancat en una cel·la d’aïllament durant deu dies, de l’1 fins l’11 de febrer.

Es tractava de la vint-i-setena vegada que l’opositor era castigat amb aquest mètode des de la seua detenció, el gener de 2021, a l’aeroport de Moscou.

Precisament les llargues estades en cel·les d’aïllament, amb extremes condicions de reclusió, haurien perjudicat greument la salut de l’opositor, la qual cosa va portar finalment a la mort, segons defensors de drets humans i periodistes.

Aquell mateix dia, a les xarxes socials de Navalni es publica un missatge en el seu nom, dirigit a la seua dona, Iúlia, per felicitar-la per Sant Valentí. "Setnto cada segon que estàs al meu costat i t'estimo cada vegada més", deia el text de felicitació, acompanyat per una foto d’arxiu d’ambdós.

15 de febrer

Malgrat estar castigat, la direcció de la presó permet a Navalni participar en una vista judicial per videoconferència.

Durant aquesta aparició, el polític opositor va criticar amb la seua habitual ironia les multes que li continuaven imposant els tribunals malgrat la seua estada a la presó.

"Sa majestat, li enviaré el número del meu compte bancari perquè em passi diners del seu enorme salari de jutge federal, perquè a mi els diners se m’acaben a causa de les seues decisions," va fer broma.

16 de febrer

Les autoritats penitenciàries russes anuncien la mort sobtada de Navalni a la presó i prometen investigar les circumstàncies que van envoltar la seua mort.

Els correligionaris de l’opositor no donen crèdit a les primeres informacions de les autoritats i envien a l’advocat de Navalni a la localitat de Jarp, que acull la presó "Llop polar", per conèixer de primera mà les circumstàncies dels fets.