Junts exigeix eliminar l'impost de Successions i més lluita antisequera

El Govern es va reunir ahir al Palau de la Generalitat amb el grup de Junts al Parlament per segona vegada per provar d’atansar postures amb l’objectiu de tirar endavant els pressupostos per a aquest any, que ja van amb retard. A la trobada els de Junts van posar sobre la taula les seues exigències perquè aquests nous comptes puguin tirar endavant. Entre elles s’inclouen una bonificació del 99% de l’impost de Successions, excloure’l en els casos de relleu generacional familiar fins a tercer grau per facilitar la continuïtat de les empreses familiars, i abaixar el tram autonòmic més baix de l’IRPF del 10% al 9,5%.

El paquet de mesures exigides per Junts reclama també que una part del pressupost es destini a la lluita contra la sequera, per la qual cosa demanen 50 milions d’euros per a iniciatives de suport al primer sector, industrial, turístic i esportiu, i 250 milions més per reforçar la xarxa d’infraestructures d’aigua.En matèria de seguretat, proposen constituir un grup de Mossos d’Esquadra especialitzat per afrontar les okupacions, agilitzar terminis en les resolucions judicials i millores en comissaries i parcs de bombers. I sobre infraestructures, deixen fora qüestions relacionades amb l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat o el Hard Rock perquè consideren que el Govern ja les va acordar amb el PSC en els comptes de l’any passat.Després de la trobada, des d’ERC van apuntar que hi ha “base” per a un acord de pressupostos amb Junts, encara que van assegurar que no comparteixen una de les seues principals demandes, reduir l’impost de Successions. “Les propostes que van en la línia de disminuir els ingressos de la Generalitat haurien d’anar acompanyades de com incrementar els comptes”, va valorar la seua portaveu, la lleidatana Marta Vilalta.En un altre ordre de coses, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, va afirmar que el finançament singular de Catalunya que han de negociar amb el Govern central “ha d’incloure la recaptació d’impostos per part de la Generalitat”. Aquesta, va dir en una entrevista a Expansión, es faria “sense perjudici de les aportacions que hi hagi a la solidaritat interterritorial”.