El líder opositor rus Aleksei Navalni mor a la presó de l'Àrtic on el va aïllar Putin

El líder opositor rus Aleksei Navalni va morir ahir de manera sobtada a la presó àrtica en la qual es trobava des del mes de desembre passat, segons van informar els serveis penitenciaris de Rússia. “Se li van practicar els necessaris procediments de reanimació, que no van donar cap resultat. Els metges d’urgències van constatar la mort del condemnat. S’estan establint les causes de la mort”, assenyalava el comunicat oficial sobre la defunció de Navalni, de 47 anys.

La font va explicar que ahir, després de fer un tomb a la penitencieria IK-3 de la localitat de Kharp (districte autònom Iamàlia-Nènets), el polític opositor “es va trobar malament”, després de la qual cosa “va perdre el coneixement”.Va destacar que els equips mèdics d’urgència van acudir immediatament a la presó per atendre Navalni, que complia gairebé 30 anys de presó per diversos delictes.Seguidament, els serveis penitenciaris van anunciar l’enviament d’una comissió de funcionaris de presons i metges del seu aparell central a Moscou per aclarir les causes i circumstàncies que van envoltar la mort del reu.Tanmateix, els col·laboradors de l’opositor van assegurar que ni ells ni la seua família no han rebut encara cap tipus de confirmació de la seua mort.La notícia de la defunció a la presó del líder opositor va marcar el primer dia de la Conferència de Seguretat de Múnic, en la qual la seua esposa, Iúlia Navàlnaia, va treure forces per pujar al podi i prometre que el president de Rússia, Vladímir Putin, pagarà per això.Centenars de persones van protestar ahir en diferents parts del món per la mort a la presó del líder opositor rus Aleksei Navalni, de la qual responsabilitzen el Kremlin.

La mort d’Aleksei Navalni ocorre a un mes de les eleccions presidencials russes

L’activista de 47 anys, que figuraven a la llista d’individus i organitzacions involucrades en activistes terroristes o extremistes a Rússia, va ser detingut el gener del 2021 quan va tornar a Moscou des de Berlín, on havia estat recuperant-se d’un enverinament amb l’agent químic Novitxok que ell i els governs occidentals van atribuir al servei de seguretat del president rus. L’agost del 2023, un tribunal de Moscou el va condemnar a 19 anys de presó per extremisme, una condemna que havia de complir sota un règim especial. A començaments de gener, el dissident va ser posat sota règim d’aïllament després de ser traslladat de la presó a una de Iamàlia-Nènets, a l’Àrtic rus, centre que porta el nom de Llop Polar i és considerada una de les més llunyanes de la civilització de tot Rússia, ja que es troba a gairebé 2.000 quilòmetres de Moscou.

Joe Biden responsabilitza Putin de la mort de l’activista

Occident va lamentar i va criticar ahir la mort de l’opositor Aleksei Navalni, en especial el president dels Estats Units, Joe Biden, que ha responsabilitzat el seu homòleg rus, Vladímir Putin, de la seua mort. “No s’equivoquin: Putin és responsable de la mort de Navalni”, va acusar Biden en una breu roda de premsa.Per la seua part, Moscou va considerar “inadmissibles” les declaracions dels líders occidentals, que van responsabilitzar directament el Kremlin de la mort a la presó de Navalni. “No hi ha declaracions dels metges ni informació dels forenses i dels serveis penitenciaris. És a dir, no hi ha informació. I ens trobem declaracions com aquestes”, va dir Dmitri Peskov, portaveu presidencial.La pena arran de la mort de l’activista rus es va mostrar en diferents indrets del món. Per exemple, unes cinc-centes persones es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona en homenatge a Navalni.