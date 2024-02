Sánchez veu “la caiguda” de Rueda i Feijóo al final de campanya gallega

El líder del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez, va donar ahir un últim impuls al candidat del PSdeG a la Presidència de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en el tancament de la campanya i va avisar: “La caiguda de Rueda i Feijóo és com el canvi a Galícia, imparable.”

El socialista va assegurar en el tancament de campanya en un míting celebrat a Santiago de Compostel·la que el PSOE és el partit que sap governar el canvi i va instar els gallecs a concentrar-hi tot el vot”.A més, va considerar que al candidat popular, Alfonso Rueda, “se li està fent llarga la campanya” tan llarga com la “legislatura” a Feijóo. “Això és el que sempre li passa a la dreta quan s’asseu a l’oposició, que és el que li passarà també a Rueda, com ja li va passar a Feijóo”, va indicar.Així mateix, va carregar contra el líder del PP al considerar falsa la seua oposició als indults i a l’amnistia als independentistes catalans, que ha marcat el seu discurs d’oposició al Govern espanyol els últims mesos. “Feijóo només tenia un discurs, només un, i va resultar una gran mentida”, va etzibar.El líder dels populars, per la seua part, va tancar la campanya apel·lant a concentrar el vot en el PP perquè Galícia no “copiï” la “fractura social”, la “decadència” i la “fuga d’inversions i d’empreses” que ja es va produir a Catalunya.Per això, va fer una crida a la ciutadania perquè acudeixi a les urnes demà diumenge a dipositar un vot “per la dignitat” que impedeixi que “el separatisme” arribi al govern de la Xunta amb el BNG. Feijóo va dir a més que nota “una olor de majoria absoluta total” a Galícia.Mentrestant, la candidata del BNG, Ana Pontón, va fer una última crida a totes les persones que estan “indecises” perquè acudeixin a les urnes i “concentrin” el vot entorn de la “papereta” del Bloc. “Ha arribat el moment de guanyar”, va proclamar.En l’última polèmica de la campanya, es va saber que el Servei Gallec de Salut (Sergas) va informar ahir, a dos dies de les eleccions gallegues, i a través d’un missatge de text, SMS, d’una pujada salarial als treballadors públics, ja pactada amb els sindicats.