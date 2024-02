Sumar fa "autocrítica" després de quedar fora del Parlament de Galícia: "Són uns mals resultats sense pal·liatius"

"Són uns mals resultats sense pal·liatius". La candidata de Sumar a les eleccions gallegues, Marta Lois, ha fet "autocrítica" després de quedar fora del Parlament de Galícia amb més del 95% escrutat. "Sumar Galícia no ha estat capaç, en aquest poc temps, d'assolir els objectius que teníem per endavant", ha afirmat la candidata. Lois ha dit que cal tenir en compte que són un "projecte nou".

"És la primera vegada que ens presentem a les eleccions de Galícia, partíem de zero, crec honestament que ens ha faltat temps", ha valorat. La número u del partit a Galícia ha insistit que no és una "nit fàcil" per a la seva formació i ha instat els seus companys a construir un "projecte de futur".

La líder de Sumar i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha valorat les eleccions amb una publicació a X (abans Twitter) afirmant que els resultats "són dolents". "No s'ha aconseguit el canvi a la Xunta", ha lamentat.

En clau de partit, ha agraït a totes les persones que han "confiat" en Sumar i ha assenyalat que "seguiran treballant per un futur millor per a Galícia".

Podem també es queda fora

Podem, amb Isabel Faraldo al capdavant, també s'ha quedat fora del Parlament de Galícia. Faraldo ha reconegut que "s'enfrontaven a un escenari molt difícil". La candidata ha conclòs que perquè hi hagi "canvi" a Galícia "es necessita un Podem fort". "A pesar de l'esforç que ha fet l'electorat progressista per concentrar el vot en el BNG, no ha estat suficient. Aquest realment i tristament és el gran fracàs", ha assenyalat la número u de Podem a Galícia.

La secretària general de Podem, Ione Belarra, també ha fet una publicació a X dient que "el PP de les retallades revalida la majoria absoluta a Galícia, malgrat els esforços de l'electorat progressista. Una mala notícia per a la vida de la ciutadania". I ha afegit que "seguirem treballant per transformar".

Marta Lois, candidata de Sumar a les eleccions galleguesAgència Catalana de Notícies