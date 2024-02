Dos víctimes en un incendi en una residència de Madrid

Un incendi declarat a primera hora d’ahir diumenge en una residència de gent gran a l’oest de Madrid, al barri d’Aravaca, va ocasionar la mort de dos dones i ferides a una altra que encara és a l’Hospital La Paz en estat crític amb cremades molt greus i per inhalació de fum.

El sinistre, en el qual setze persones més van haver de ser traslladades a hospitals, afectades de forma lleu per inhalació de fum, es va produir en la residència d’ancians Juan XXIII, concertada amb la Comunitat de Madrid, amb capacitat per a 40 residents, al número 10 del carrer Proción, al barri d’Aravaca, del districte Moncloa-Aravaca.Segons els bombers, l’extinció de l’incendi es va efectuar amb rapidesa i les seues causes, desconegudes, són objecte d’investigació per la Policia Nacional.També van explicar que el desallotjament de la residència va ser “complicat” i van afegir que el fum es va estendre des de l’origen de l’incendi, localitzat en una habitació de la primera planta, a la segona, d’on van haver de ser rescatats els altres residents.

Aquest incendi és un dels més greus en residències de gent gran a tot l’Estat espanyol, en les quals aquest tipus de successos s’ha emportat més de 40 vides durant l’última dècada, sent els més greus el 2015 i el 2022.