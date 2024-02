L’associació del poliuretà nega que l’edifici de València tingués aquest material

detail.info.publicated efe l

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació de la Indústria del Poliuretà Rígid (IPUR) ha assenyalat que "no hi ha evidències" que la façana de l’edifici incendiat a València tingués poliuretà.

En un comunicat, l’associació ha assegurat que aquest material no és present "ni com a farcit del revestiment exterior, ni com a material aïllant a la cambra d’aire". Això s’ha confirmat, segons IPUR, per l’administradora de la finca sinistrada i el llibre de l’edifici.

A més, ha apuntat que el revestiment exterior està format per un plafó "compòsit" format per dos làmines d’alumini i un material de farcit per donar rigidesa. "Tampoc en aquest cas no es tracta de poliuretà", ha advertit.

"L’Associació de la Indústria del Poliuretà Rígid es troba a disposició de les autoritats per acreditar pericialment la no presència de poliuretà a la façana ventilada d’aquest edifici", ha afegit. En el comunicat, també ha expressat el seu suport als afectats i les seues condolences als morts, deu fins el moment.

Per la seua part, la vicesecretària del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València (Cogitival), Esther Puchades, ha assenyalat aquest divendres que la investigació i les anàlisis en laboratori determinaran els components del material que revestia la façana de l’edifici incendiat a València.

Puchades, experta en peritatge de sinistres-incendis, ha assenyalat a EFE que seran aquests estudis, així com els assajos "in situ", els que determinaran el material finalment fet servir en la construcció, i "ja no només els certificats del material que hi puguin ser aportats a la llicència d’obres".

Dijous a la tarda, ha explicat, amb les primeres imatges del sinistre, pel núvol tan dens de fum que es va generar i les planxes d’alumini, es va associar a incendis industrials "on es veu un plafó sandvitx, amb dos xapes d’alumini i en el centre una capa de poliuretà".

En les imatges de l’edifici en construcció, de 2008, "es veu fins la marca dels materials", com a fibra de vidre o llana de roca en façana adherida, que és incombustible, i hauria d’ascendir a temperatures del formigó, 1.200 graus, per arribar a incendiar-se.

Segons ha explicat, als materials despresos es veuen les plaques d’alumini, dobles, amb una malla que contenia un material, però "de moment no podem dir taxativament quin és" i fins que no analitzi amb deteniment o es porti a un laboratori en el procés d’investigació tot són "suposicions".