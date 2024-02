L'incendi de València deixa almenys nou morts i en comencen a investigar les causes

El devastador incendi que dijous va arrasar un edifici al barri de Campanar de València s’ha saldat amb la vida d’almenys nou persones, en una tragèdia que també deixa quinze ferits i un desaparegut. Dos bombers es trobaven hospitalitzats al tancament d’aquesta edició al resultar ferits quan provaven d’evacuar els veïns afectats, encara que la seua vida no corre perill. L’atenció a les víctimes i la investigació de les causes de l’incendi i la seua ràpida propagació, que podria haver estat provocada per la presència de materials inflamables al recobriment de la façana del bloc, centren ara els esforços de les administracions.

Les flames van calcinar per complet l’edifici, de catorze plantes i 138 habitatges, i ja només queda dreta l’estructura de formigó. Els bombers van haver de refredar les ruïnes, de les quals sortia fum encara ahir al matí, per entrar a buscar víctimes.La matinada de dijous a divendres es van trobar quatre cadàvers i, més tard, quan els bombers i la policia científica van poder accedir finalment a l’edifici, es van localitzar els cinc cossos restants. En total es van trobar nou víctimes mortals, un menys que la xifra anunciada per la delegada del Govern de l’Estat, Pilar Bernabé, després de la primera inspecció ocular. Aquesta va dir a primera hora de la tarda que el nombre de cadàvers trobats coincidia amb la xifra de persones que estaven il·localitzables. Tanmateix, la rebaixa en la xifra de víctimes mortals reobre la possibilitat que hi hagi una persona desapareguda.Fonts municipals van apuntar que entre els morts hi ha quatre membres d’una família, composta per un matrimoni i els seus dos fills, un nen de tres anys i una nounada. Respecte als ferits, dels sis que van passar dijous a la nit ingressats, quatre ja han rebut l’alta i només queden dos bombers hospitalitzats.D’altra banda, quatre persones que constaven com a desaparegudes van poder ser contactades per les autoritats al llarg de la jornada. Bernabé va apuntar que a l’edifici vivien persones estrangeres, la qual cosa en dificultava la localització.L’alcaldessa de València, María José Catalá, va explicar que un total de 105 veïns han estat reallotjats en hotels, i la resta són en cases de familiars o amics. L’ajuntament ha posat a disposició de les víctimes un edifici de nova construcció amb 131 habitatges i ha habilitat punts d’atenció.Diversos afectats i veïns del barri van mostrar ahir la seua perplexitat per la tragèdia. Vicente, un dels evacuats, va afirmar que “va ser tot molt ràpid, hi ha famílies senceres que s’han quedat sense res”. Va afegir que “en qüestió de quinze o vint minuts el foc va embolicar tot l’edifici, tots pensem que per la façana, que té un material que pren molt. Això amb el vent, va cremar com una falla”.Mentrestant, la titular del Jutjat d’Instrucció número 10 de València ha obert diligències prèvies per investigar les causes de l’incendi i ha decretat el secret de les actuacions a fi de protegir les indagacions policials i la intimitat de les víctimes i els seus familiars.

Més de cent veïns han estat reallotjats en hotels de la ciutat i molts passen la nit a casa de familiars Els materials de la façana i el fort vent van ajudar a propagar les flames, que van devorar l’edifici

Amb l’origen del sinistre encara per determinar, les especulacions se centren en els motius pels quals el foc es va propagar tan ràpidament per l’edifici que, segons els tècnics, complia amb la normativa vigent l’any 2008, any de la seua construcció. La presència o no de poliuretà com a aïllant i el revestiment en forma de façana ventilada haurien pogut contribuir a la rapidesa amb la qual va cremar tot. No obstant, l’Associació de la Indústria del Poliuretà Rígid va assegurar que aquest material no és present “ni com a farciment del revestiment exterior, ni com a material aïllant a la cambra d’aire” de l’edifici.Tant la ciutat de València com la comunitat han decretat tres dies de dol i s’han suspès tots els actes fallers que estaven previstos fins diumenge.

La tragèdia a València va mobilitzar associacions i veïns de la zona i de tota la ciutat, que des del moment en què es va advertir de l’incendi van començar a recollir roba, aliments i material escolar per a les famílies afectades per l’incendi. Aquest degoteig solidari es va centralitzar en els punts de recollida organitzats per l’ajuntament o associacions com Valents. Aquesta entitat va explicar ahir que s’ha pogut cobrir les necessitats que els més de 500 veïns afectats els han traslladat, i va demanar que no portin més coses al seu local “perquè no queda espai”.

Mentrestant, la Generalitat valenciana i l’ajuntament van anunciar un paquet de mesures urgents perquè les persones afectades pel gran incendi declarat aquest dijous al barri de Campanar “no tinguin ni un minut d’incertesa”. Els veïns afectats per l’incendi seran allotjats temporalment en habitatges d’un edifici de propietat municipal i comptaran amb ajuts de 6.000 a 10.000 euros per fer front a les seues necessitats aquests primers dies.

L’ajuntament de València habilitarà un edifici de construcció municipal amb 131 habitatges públics per a les famílies afectades que ho necessitin.

Un edifici “innovador” i la promotora va fer fallida

La immobiliària catalana Fbex, que va construir el 2005 el complex d’edificis de València que ha quedat arrasat, publicitava aquesta promoció com un complex residencial que “ofereix la màxima qualitat de materials de construcció”, “amb façanes revestides amb un innovador material d’alumini, tipus alucobond.” Fbex es va declarar insolvent, amb un deute d’uns 600 milions d’euros.

L’asseguradora del bloc avançarà els pagaments

La companyia d’assegurances de la comunitat a l’edifici incendiat, Mapfre, ha iniciat converses amb els assegurats per fer els primers pagaments d’indemnitzacions. La patronal Unespa va detallar ahir que l’assegurança de la comunitat cobreix danys en la construcció, com parets, forjats o estructura, i zones comunes. L’Associació Espanyola de Consumidors reclama paralitzar els cobraments d’hipoteques als afectats.

El Govern estudiarà si hi ha finques en risc de foc

La conselleria de Territori estudiarà si a Catalunya hi ha finques en risc d’incendi després del cas de València. El departament va proposar ahir crear un grup de treball amb la participació de col·legis professionals d’arquitectes i representants del món local, que té la competència en matèria urbanística, que haurà de “definir les accions pertinents” sobre possibles edificis en risc a Catalunya.

Sánchez ofereix tota l’ajuda necessària

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es va desplaçar ahir València, des d’on va oferir a l’ajuntament i a la Generalitat Valenciana tota l’ajuda necessària davant d’aquesta “terrible tragèdia”. “Som aquí per proveir ajuda de tota mena de serveis a les administracions, i facilitar que se sobreposin els familiars d’aquesta terrible tragèdia”, va dir.

El consistori promet suport psicològic

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va lamentar ahir la tragèdia i va prometre suport psicològic a les víctimes. “Tenen una xarxa molt sòlida, que és l’administració pública”, va afegir.

La Generalitat es posa a disposició de València

El president del Govern, Pere Aragonès, va allargar la mà ahir a la Generalitat Valenciana, a l’ajuntament de València i a la “resta d’institucions germanes” per “ajudar en el que calgui falta”.

Brussel·les segueix l’evolució del cas

El president del Consell Europeu, Charles Michel, i la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, van oferir ajuda per l’incendi.