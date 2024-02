Sánchez: “Lluitaré contra la corrupció caigui qui caigui”

El president de l’Executiu, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que la lluita contra la corrupció “ha de ser implacable, vingui d’on vingui i caigui qui caigui”. Així es va pronunciar durant un discurs en la inauguració a Ferraz del Consell de la Internacional Socialista i enmig del cas de les comissions il·legals per la compra de mascaretes per part de Koldo García, assessor del llavors ministre José Luis Ábalos. En aquest sentit, Sánchez va subratllar que el seu Govern va nàixer de la necessitat d’acabar amb la corrupció del PP i està compromès a combatre aquesta xacra: “Davant els qui emparaven la corrupció, avui hi ha col·laboració absoluta amb la justícia per arribar fins al final. Qui la fa la paga.”

De moment, dos membres de l’Executiu socialista, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han assenyalat que ha de ser Ábalos, que també va ser secretari d’Organització del PSOE, qui decideixi si ha de renunciar al seu escó per aquests fets, encara que ell no està acusat. L’afectat, tanmateix, s’ha defensat argumentant que la seua acusació és política i mediàtica, “no judicial”, i va afirmar en una entrevista a El País que ningú al seu partit no li ha demanat que torni l’acta de diputat. “Pensaré la dimissió amb el meu partit, no perquè m’ho demani el PP. No estic acusat de res”, va asseverar.D’altra banda, el PP està aprofitant l’ocasió per redoblar la pressió al líder socialista. El vicesecretari de Coordinació Autonòmica del partit, Elías Bendodo, va afirmar que Sánchez no seria president si no hagués rebut l’“ajuda” de l’entorn de Koldo García, ja que els qui van aconseguir que guanyés les primàries són “els capitostos” de la presumpta trama de comissions il·legals orquestrada per l’exassessor d’Ábalos. El cas va sortir a la llum a començaments de setmana quan Koldo García i el seu suposat soci, el president del Zamora CF, Víctor de Aldama, van ser detinguts juntament amb set persones més.