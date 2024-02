Una ciutat en “fase de dol”

València continua esglaiada per la tragèdia que va deixar deu morts en l’incendi d’un edifici residencial al barri de Campanar, mentre intenta tornar a la normalitat el tercer dia de dol oficial decretat per l’ajuntament.

També els bombers continuen la feina dins de l’edifici, mentre la policia científica avança en la investigació, sota secret de sumari, i l’Institut de Medicina Legal prossegueix la identificació.

Ahir es van poder retirar els primers vehicles del garatge, que no van quedar afectats pel foc

Els jutjats de València esperen els resultats de les anàlisis d’ADN, i en alguns casos dels estudis antropològics, dels cadàvers rescatats entre divendres a la tarda (nou) i ahir dissabte al matí (un) de l’interior de l’edifici assolat pel foc al barri de Campanar, per garantir la plena identificació de les víctimes. Es tracta del pas previ i imprescindible per autoritzar l’entrega de les restes mortals als familiars. Quant als ferits, després de l’alta rebuda dissabte pel bomber que es trobava ingressat a l’hospital Doctor Peset, només queda hospitalitzat un altre dels bombers ferits, sense novetat en el seu estat i la vida del qual no corre perill.Així mateix, des d’ahir a la nit i més activament aquest matí, els veïns han començat a retirar els vehicles de les tres plantes del garatge de l’immoble sinistrat, la primera utilitzada pels comerços i el concessionari de la planta baixa i la segona i tercera per als veïns, que han entrat acompanyats per un bomber i coordinats per la Policia Local. A la rotonda davant l’edifici, un petit altar, que va començar a prendre forma ahir amb una rosa, recorda la tragèdia amb mitja dotzena de rams de flors, espelmes –alguna d’encesa–, peluixos, unes sabatilles infantils blanques i un cartell en el qual es llegeix “sempre al cor de València”.

Després dels minuts de silenci de dissabte passat en homenatge a les víctimes, a nivell institucional a la plaça de l’Ajuntament, i convocat per les falles del barri a la zona de l’incendi, l’associació de veïns de Campanar, la plataforma la Taula per la Partida i l’associació de joves de Campanar Poble van convocar ahir un nou minut de silenci al migdia. Sense desprendre’s de l’angoixa i relatant les seues diferents situacions, els veïns han assenyalat que estan vivint “un malson” del qual els costarà despertar.

Per la seua banda, el psicòleg de l’ajuntament de València i cap de secció d’Atenció Primària, Vicente Martínez, va resumir la situació dels veïns dels edificis afectats per l’incendi del barri valencià de Campanar assegurant que es troben en “una fase de dol” i encara “estan assimilant el que ha passat”.

Reclamen la “zona catastròfica” per cobrar ajuts

Els propietaris dels habitatges dels edificis calcinats al barri de Campanar busquen que els immobles siguin declarats zona catastròfica perquè “és el que és, una catàstrofe”, fet que suposaria rebre indemnitzacions més elevades pels danys ocasionats. Perquè es declari la finca en ruïna, els tècnics han de constatar o bé que la reconstrucció no és possible o bé que aquesta reconstrucció afecta més del 50 per cent del valor de l’assegurança de l’immoble que, tal com consta a la pòlissa a què ha tingut accés, ascendeix a 26.511.000 euros, és a dir, que l’import superi els 13,2 milions.

Inspecció a un edifici ‘bessó’ a Mislata

L’edifici Navis de Mislata (València) disposarà d’un informe que determinarà el sistema constructiu de la façana i si els materials utilitzats en la construcció són iguals o similars als de l’edifici incendiat del barri de Campanar. L’ajuntament de Mislata va informar que es realitzarà aquest informe sobre l’edifici, de la mateixa promotora i construït en les mateixes dates que el sinistrat. D’aquesta manera, els tècnics municipals sol·licitaran, de forma urgent, a la propietat de l’edifici (majoritàriament de bancs) que certifiquin l’estat de les instal·lacions contra incendis.