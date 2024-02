L'Executiva del PSOE demana a Ábalos que lliuri l'acta de diputat

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Executiva del PSOE, presidida per Pedro Sánchez, ha acordat per unanimitat demanar a l'exministre i exsecretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos que lliuri la seva acta de diputat pel 'cas Koldo'. El PSOE també ha anunciat que registrarà al Congrés la petició de creació d'una comissió d'investigació sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia de covid, i pretén que el primer cas a esclarir sigui el de cobrament de comissions. La portaveu de PSOE, Esther Peña, ha afirmat que el seu partit està a disposició dels jutges i actuarà amb "transparència absoluta, caigui qui caigui", perquè "no pot quedar res en racons foscos". "Aquest és un partit amb gairebé 150 anys d'història i aquí no hi caben els corruptes", ha dit.

L'executiva comunicarà aquest mateix dilluns la decisió a Ábalos, i l'exmnistre disposarà de 24 hores per donar una resposta. El PSOE no contempla per ara la possibilitat que Ábalos es negui a abandonar l'acta i passi al grup mixt com a diputat no adscrit. "Des del PSOE no jutgem ni fem retrets penals, però vull recordar que Ábalos és exemple de compromís de partit, i per això no tinc cap dubte que actuarà en conseqüència pel bé major que és el PSOE", ha dit Peña.

La decisió del PSOE arriba cinc dies després de la detenció el passat dimecres de l'exassessor d'Ábalos Koldo Garcia per part de la Guàrdia Civil, en el marc d'una investigació sobre pràctiques corruptes en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Aquest dissabte, en una entrevista a 'El País', Ábalos va assegurar que no pensava dimitir per no "fer un tribut a la dreta", però es va posar "a disposició" del PSOE i va assegurar que ell és "lleial" a la seva formació.

La portaveu del PSOE ha afirmat que l'executiva considera que hi ha "responsabilitat política" per part de l'exministre, i per tant "espera" que renunciï a l'acta de manera "immediata". Segons el PSOE, la investigació judicial i la comissió al Congrés han de permetre que els ciutadans coneguin "tots els fets" i que els qui tenen informació "aportin qualsevol indici" de què disposin.