Asseguren que Navalni anava a quedar lliure

Els correligionaris del líder opositor rus Aleksei Navalni van acusar ahir el president rus, Vladímir Putin, d’ordenar el seu assassinat dies abans del seu canvi per un txetxè condemnat a Alemanya, un pla que s’estava organitzant des d’almenys dos anys, mentre la família prepara l’enterrament perquè puguin acomiadar-se del polític els seus nombrosos simpatitzants.

“Navalni hauria d’haver estat posat en llibertat en pocs dies, ja que nosaltres vam aconseguir una decisió sobre el seu canvi”, va assegurar Maria Pévtxikh, estreta col·laboradora de Navalni. Els aliats de l’opositor asseguren que va ser Putin qui va decidir torpedinar en l’últim moment l’intercanvi, en el qual també hi havia inclosos ciutadans nord-americans.“El 16 de febrer del 2024 Vladímir Putin va matar Aleksei Navalni. El va matar de manera vil i covarda en una llunyana presó siberiana, on van allunyar Navalni de la resta del món, el van apartar de la seua família i éssers estimats, el van matar de fam i el van torturar”, va dir.Va assegurar que l’home que va informar Putin del pla de bescanviar Navalni va ser el magnat Roman Abramovich, que també va mediar en el seu moment entre Moscou i Kíiv.En canvi, alguna cosa es va torçar a l’últim moment. Alguns experts consideren que el fet que Navalni llancés una campanya contra la reelecció de Putin a les presidencials del març i que l’oposició mostrés una unió sense precedents per recopilar firmes i registrar la candidatura del liberal Borís Nadejdin va poder precipitar els esdeveniments.D’altra banda, la Fiscalia russa va demanar ahir dos anys i onze mesos de presó per desprestigiar l’Exèrcit per a Oleg Orlov, un dels dirigents de l’organització de drets humans Memorial, guardonada amb el Nobel de la Pau l’any 2022.