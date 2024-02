Clam contra la “criminalització” del dret de protesta a Tsunami

Un total de 144 entitats de la societat civil es van unir ahir per alertar que la investigació que el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón segueix per presumpte terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic “criminalitza el dret a la protesta, limita els drets fonamentals i silencia la dissidència política”. Així ho van afirmar a la plaça del Rei de Barcelona, on van llegir un manifest en el qual van afegir que la investigació té una “clara intenció” de “desgastar el Govern estatal i la majoria parlamentària en la tramitació de l’amnistia”. El text, titulat Protestar no és terrorisme, compta també amb el suport de més de 200 persones d’àmbits com la política, la cultura i el periodisme, com Jordi Évole o Jordi Basté.

D’altra banda, la sala penal de l’Audiència Nacional va rebutjar recusar García-Castellón en el cas Tsunami, com demanava Oleguer Serra, d’Òmnium.En un altre ordre de coses, l’activista Dani Gallardo té tres dies per entrar voluntàriament a la presó per complir la condemna de quatre anys per haver participat en una manifestació contra la sentència de l’1-O a Madrid. Es convertirà en la primera persona que entra a la presó amb una sentència ferma per aquesta causa.

“L’amnistia només portarà discòrdia”, diu el president del TSJC

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va criticar ahir la llei d’amnistia, al considerar que no aportarà “pacificació”, sinó “discòrdia”. En l’acte de promesa del càrrec dels nous jutges de Catalunya, va assegurar que “una llei que privilegia uns quants al davant del conjunt de la ciutadania mai podrà ser esgrimida com un element de pacificació, sinó de discòrdia, com s’evidencia en els debats acadèmics suscitats per la llei”.