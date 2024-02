Un curtcircuit en un tendal, possible causa de l'incendi de València

L’incendi que dijous passat va calcinar un bloc residencial de València i va causar deu morts s’hauria pogut originar per un curtcircuit al mecanisme del tendal de l’apartament 86, segons fonts pròximes a la investigació.

Aquesta és la causa més probable del sinistre que es desprèn de l’informe preliminar després d’haver conclòs la inspecció de la Policia Científica, que va finalitzar el seu treball de revisió de l’edifici incendiat al barri valencià de Campanar, mentre que totes les mostres de l’ADN són a la comissaria central per analitzar-les.

Ahir, i sobre les informacions que ja parlaven d’un possible origen elèctric del foc, la delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé, va reiterar que totes les qüestions i totes les investigacions sobre les causes de l’incendi estan sota secret de sumari.Per la seua part, fabricants i instal·ladors del sector de la construcció van explicar que “una façana ventilada ben feta no té cap tipus de problema” i “funciona perfectament” contra la propagació de les flames, i van insistir en els controls i normatives que existeixen per prevenir incendis com el que ha ocorregut a València.

L’ajuntament unifica tots els tràmits als afectats

L’ajuntament de València va aprovar ahir transformar en un sol punt centralitzat una unitat de recepció de documentació i també l’espai d’assistència individualitzada a les persones que es van veure afectades per l’incendi de dijous.La Junta de Govern Local, que es va interrompre a les 12 per mantenir un minut de silenci en solidaritat amb els afectats, va aprovar realitzar un cens de les persones que necessiten ajuda i atenció.Les més de cent famílies afectades per l’incendi estaran reallotjades per un termini inicial de tres mesos “totalment prorrogables” als 131 habitatges municipals ubicats a Zafranar, al districte de Patraix.Per la seua part, els reis es van reunir ahir amb una representació de veïns dels dos edificis afectats per l’incendi.