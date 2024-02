El PSOE dona un ultimàtum a Ábalos perquè entregui l'acta de diputat en 24 hores

El PSOE va donar ahir a l’exministre socialista José Luis Ábalos un termini de 24 hores perquè entregui l’acta de diputat, per la imputació del seu exassessor Koldo García pel presumpte cobrament de comissions irregulars per la compra de mascaretes i material sanitari en els pitjors mesos de la pandèmia. A més, el partit impulsarà una comissió d’investigació al Congrés sobre aquesta trama. L’executiva federal del PSOE, que ahir es va reunir sense Pedro Sánchez, va decidir aquestes mesures per unanimitat. Per la seua part, Ábalos va optar per mantenir el pols i a primera hora de la tarda va registrar el seu cessament com a president de la Comissió d’Interior del Congrés, però sense renunciar al seu escó.

“Nosaltres no ens erigim en jutges, però considerem que hi ha una responsabilitat política”, va dir la portaveu socialista Esther Peña, que va assenyalar que l’exministre “no està investigat, ni assenyalat, ni imputat, ni el seu nom figura en la investigació”. Fonts del partit van afegir que si l’exministre no deixa avui l’escó serà expulsat del grup socialista, per la qual cosa la seua única opció si continua com a diputat serà passar al grup mixt. Fins ara, Ábalos mantenia que no té motius per deixar l’escó al no estar investigat, si bé va afirmar estar disposat a plantejar-se la seua situació si l’hi demanava el partit.Per la seua banda, el PP va reclamar a Ábalos que “descobreixi el pastís” i “ho expliqui tot” sobre el cas Koldo. “El deixaran tirat, que descobreixi el pastís”, va dir el portaveu dels populars, Borja Sémper. Més taxatiu es va mostrar el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que va acusar l’entorn de Pedro Sánchez i d’Ábalos de lucrar-se “a costa de la mort i de la malaltia” durant la pandèmia. També la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, va acusar Sánchez de tenir “interès a controlar la Justícia” perquè “no es persegueixin aquest tipus de casos”. Els populars també van exigir a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que expliqui si va mediar amb García quan aquesta presidia el Govern balear.Per la seua banda, la portaveu d’ERC, Raquel Sans, va dir que espera que el líder del PSC, Salvador Illa, que era ministre de Sanitat quan es van comprar les mascaretes, comparegui al Congrés per donar “les explicacions pertinents”. Amb tot, la portaveu del PSC, Èlia Tortolero, va assegurar que Illa no té “res a veure” amb el cas Koldo.

El PP investigarà el cas Koldotambé a la Cambra Alta

El PP va registrar ahir una petició de creació de comissió d’investigació al Senat –on compta amb majoria absoluta– sobre el denominat cas Koldo. Els populars preveuen citar a aquesta comissió el president espanyol, Pedro Sánchez; la presidenta del Congrés i expresidenta de les Balears, Francina Armengol; el líder del PSC i exministre de Sanitat, Salvador Illa, i els ministres Fernando Grande-Marlaska i Óscar Puente, entre d’altres. El portaveu del PP, Borja Sémper, va justificar aquesta comissió al Senat perquè el seu partit “no es refia en absolut” d’una comissió d’investigació en una institució, “la presidenta de la qual està suposadament escatxigada també per aquesta trama”. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va afegir que el seu partit impulsa aquesta investigació perquè Pedro Sánchez “no respon” quan “se li pregunta” sobre aquesta “trama de corrupció sota el seu mandat”.